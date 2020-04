Coronavirus: Banff mette a disposizione online una selezione gratuita di film

Anche il Banff Centre Mountain Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo dell’avventura, della montagna e degli sport outdoor, ha deciso di allietare queste lunghe giornate di quarantena.

Come vedere i film

È disponibile online, cliccando su questo link https://bit.ly/BANFFFESTIVAL_ EpicAdventureFilms, una ricca selezione delle pellicole presentate alle passate edizioni. L’elenco, l’unico ufficiale e in continuo aggiornamento, è frutto del lavoro congiunto tra festival e filmaker, registi e atleti protagonisti delle pellicole.

«Allargare con la mente gli spazi indoor nei quali stiamo vivendo»

«È un’occasione per allargare con la mente gli spazi indoor nei quali stiamo vivendo – ha dichiarato Alessandra Raggio, Amministratore Delegato di Itaca, la società che in Italia cura, organizza e promuove il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, l'Ocean Film Festival e il Reel Rock Tour, che ha aggiunto – l’ottava edizione del tour italiano è stata sospesa e rinviata a causa delle normative governative volte a prevenire la diffusione del coronavirus. Abbiamo già riprogrammato le 28 proiezioni rimanenti e siamo certi che, una volta superato questo lungo e difficile momento, saranno uno stimolo importante per tornare alla nostra vita quotidiana».

Gli appuntamenti in Veneto

Per rimanere aggiornati sulla nuova programmazione in Veneto e non solo e su tutte le novità del Banff Centre Mountain Film Festival è possibile consultare il sito https://www.banff.it/

About Banff Mountain Film Festival

In programma ogni autunno nella cittadina di Banff, nello stato dell’Alberta in Canada, il Banff Centre Mountain Film Festival è una prestigiosa rassegna cinematografica: nove, intense giornate in cui i riflettori sono puntati sui migliori film e libri di montagna del mondo con ospiti internazionali, autori, registi, alpinisti, climber ed esploratori provenienti da ogni angolo del pianeta. Non appena si chiude il sipario a Banff, prende il via il World Tour tra Canada, Stati Uniti e altri 44 Paesi. Da oltre 20 anni infatti il BMFF ha messo a disposizione il programma del festival a una community internazionale che ormai conta la partecipazione di oltre 550.000 spettatori per un numero complessivo di circa 1.200 serate che si svolgono in oltre 600 teatri e cinema in tutto il mondo. In Italia dal 2013, il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy porta in Italia ogni anno i migliori corto e medio metraggi della rassegna canadese. Ogni serata consta di circa due ore di proiezione e il programma, realizzato appositamente per il pubblico italiano. Per l’ottava edizione il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy è affiancato dagli sponsor: La Sportiva, Banca Sella, Banca Patrimoni Sella & C, Ferrino Outdoor, Kailas Viaggi, Buff e ESI; e del Patrocinio della Fondazione Sella