SolidarietàDigitale: gratis gli ebook che raccontano la bellezza del Veneto

Regalare gli ebook con le guide digitali del Veneto per diffondere il più possibile la bellezza di una regione unica, ma anche per rendere meno duro l’isolamento forzato che stiamo vivendo in queste giornate difficili.

«Apprezzare le innumerevoli bellezze offerte dal nostro territorio»

L’idea è venuta a Tommaso Formenton, amministratore di Medoacus Maior: “In questo momento particolarmente complesso abbiamo deciso di offrire la possibilità di scaricare, in maniera totalmente gratuita, una serie di guide digitali per scoprire da casa la bellezza che la regione Veneto sa offrire ai propri ospiti, con l’augurio che al termine di questo periodo di isolamento forzato le persone possano tornare a visitare ed apprezzare le innumerevoli bellezze offerte dal nostro territorio». Gli editori LA CASE Books e Medoacus Maior aderiscono dunque al progetto #SolidarietàDigitale per permettere ai lettori di tutto il mondo di scoprire in forma gratuita le meraviglie del Veneto.

Un progetto internazionale

“Iniziamo regalando gli ebook in italiano - continua Giacomo Brunoro, direttore editoriale di LA CASE Books -, ma l’operazione continuerà con le versioni in inglese, francese, spagnolo e tedesco dei titoli della collana dedicata alla grande bellezza dell’Italia. Purtroppo l’emergenza che stiamo vivendo è mondiale, per questo abbiamo deciso di estendere l’iniziativa anche agli store internazionali e alle versioni in lingua dei nostri ebook. In questo modo non solo offriamo una possibilità di svago in più a chi è costretto a casa grazie a un prodotto culturale di qualità, ma possiamo diffondere in maniera capillare le bellezze del Veneto”.

Tutti i titoli in regalo

I titoli che verranno regalati fanno parte della collana “ITALY”, sviluppata dall’editore californiano LA CASE Books in collaborazione con l’editore veneziano Medoacus Maior. La collaborazione, nata nel 2012, ha portato nel corso degli anni alla pubblicazione di una serie di guide digitali in cinque lingue distribuite nei principali digital store mondiali. Una serie di guide digitali che, attraverso percorsi tematici, foto originali e consigli curiosi, permettono di scoprire le tante bellezze del nostro territorio

Di seguito tutti gli ebook che saranno disponibili in download gratuito su Kindle Store di Amazon per la campagna #SolidarietàDigitale e il relativo calendario di pubblicazione:

Venezia Splendida , di Giovanni Formenton, in download gratuito dal 25 al 29 marzo.

, di Giovanni Formenton, in download gratuito dal 25 al 29 marzo. Verona, guida alla città , di Giuseppe Conton; in download gratuito dal 30 marzo al 3 aprile.

, di Giuseppe Conton; in download gratuito dal 30 marzo al 3 aprile. Vicenza e Provincia , di Giuseppe Conton; in download gratuito dal 4 all’8 aprile.

, di Giuseppe Conton; in download gratuito dal 4 all’8 aprile. Scoprire Padova , di Tommaso Formenton in download gratuito dal 9 al 13 aprile.

, di Tommaso Formenton in download gratuito dal 9 al 13 aprile. Guida alle Ville Venete, di Silvana Poletti; in download gratuito dal 14 al 18 aprile.