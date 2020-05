Il mondo dell’intrattenimento si fa sentire con una canzone di denuncia: «Ci siamo anche noi!»

Il progetto “Noi siamo il mondo della notte” nasce da un’idea di Chris Cooper noto dj, performer e vocalist attivo sulla scena musicale del nord est, che ha deciso in un modo del tutto originale e coinvolgente di «denunciare il drammatico momento che stanno vivendo tutti gli addetti al settore dell’intrattenimento, che sembrano in qualche modo essere stati completamente dimenticati in tutti i decreti emessi finora e dalle istituzioni» ci confida il performer.

Gli addetti del settore

Fornire il proprio contributo artistico al brano: è questa la proposta accettata con grande entusiasmo da diversi addetti al settore come Jo-C e la Jam Session Crew, ma anche da Stefano Ferrari, Simone Alunni, Fabrizio Simoncioni (tastierista in tour con Ligabue e Litfiba) e altri dj, producer, vocalist, perfomer, cantanti, rapper, musicisti, ballerini, fotografi, videomaker.

Chris Cooper

Un grido di speranza

In questo official video, compaiono circa sessanta artisti (di Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Toscana) tutti uniti, tutti che cantano e/o suonano, per far sentire il proprio grido di speranza, riprendendosi da casa propria. «Volevamo ringraziare di cuore per lo spirito di collaborazione tutti gli artisti che hanno inviato il proprio contributo cantato e suonato - ci racconta il dj padovano -. È stato molto difficile selezionare le parti da inserire nel brano. È stato fatto un check delle parti strumentali e vocali inviate e sono state scelte e inserite quelle registrate con la maggior qualità audio che meglio si sposavano con la linea vocale principale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un successo immediato

Uscito da due giorni e subito condiviso ben 87 volte su YouTube, 91 su Facebook per non parlare di Instagram dove Chris Cooper si è visto taggato ben 150 volte e ricondiviso poi da «Joe Formaggio, Fabio Alisei, ma anche da Principe Maurice», ci racconta pieno d’orgoglio Chris e continua: «Un’onda d’affetto che è un grido di speranza. Siamo chiusi da febbraio ed è come se le istituzioni si fossero dimenticate di noi. Ma noi ci siamo!».

La canzone rimane in testa

Visto già 1500 volte su YouTube e 1700 su Facebook la canzone è di quelle che ti resta in testa ed è un bene: il fine è proprio quello che nessuno si debba mai scordare di questo settore che lavora per intrattenere nelle discoteche, ai dj set e nei momenti di svago. Figure importanti che non vanno dimenticate.

Dettagli

Nel brano hanno cantato:

Chris Cooper (voce principale);

(voce principale); Blackknote (voce rap principale);

Marco Bside (voce narratore e rap strofa secondaria);

Sismica Andrea e Davide (voci rit e cori);

Blonde Brothers (voci first bridge e cori);

Laura Pirri (voce assolo finale).

Nel brano hanno suonato:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chris Cooper (rhythmic guitar);

Sismica Andrea e Davide (drum loops, special fx, special voice fx);

Lorenzo Faggin (first rhythmic guitar and guitar riff);

Guido Bettinelli (second rhythmic guitar and guitar riff);

Carlo Rubini (bass);

Luchino Dj (scratch);

Arrangiamenti - Editing - Mix - Mastering Tommaso “meditat1on” Zuppa & Chris Cooper part of The Cube Industries Team Grafiche e Social Media Marketing Luca Pizzamano & Chris Cooper

Gallery