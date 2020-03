Messa presieduta dal vescovo Claudio Cipolla domenica 29 marzo in streaming

Proseguono gli appuntamenti con le celebrazioni in streaming: anche domenica 29 marzo (quinta di Quaresima) alle ore 10 sul canale Youtube della Diocesi di Padova - disponibile a questo link - verrà trasmessa la messa presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, in forma non pubblica.

Messa

La messa del vescovo di Padova sarà trasmessa in diretta anche dall’emittente Tv7 Triveneta sul canale 12 del digitale terrestre. Sul sito diocesano sono disponibili i sussidi per accompagnare la preghiera in famiglia per la quinta domenica di Quaresima. Continuano, inoltre, sempre sui canali social e Youtube della Diocesi e sul tg di Telenuovo (alle ore 19.30 sul canale 11 del digitale terrestre e alle 20.30 sul canale 117) le meditazioni quotidiane sul Vangelo del giorno. Sul sito della Diocesi di Padova, inoltre, è stata creata una pagina che ogni giorno viene alimentata da alcune riflessioni sulle domande che in questo tempo interpellano la vita di fede.