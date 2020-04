Il regalo di un padovano a Londra: musica gratis per tutti con Rehegoo Streaming

Un regalo per addolcire questi giorni di quarantena? Musica gratis. Per tutti: è l’ultima idea del padovano Marco Rinaldo, che nel 2014 ha lanciato a Londra Rehegoo Music Group, la società di produzioni musicali contraddistinta per la capacità di far emergere nuovi talenti musicali.

“Rehegoo Streaming”

Oggi Rehegoo Music Group desidera stare accanto al popolo italiano, toccato dall’attuale pandemia, mettendo a disposizione di tutti la propria app “Rehegoo Streaming”. È infatti possibile scaricare gratuitamente l’app e godere della più adatta colonna sonora per riempire le giornate così diverse e particolari e per accompagnare lo smart working. Con i suoi oltre 50,000 brani, l’App sarà gratis per 3 mesi e sarà possibile accedere a questa iniziativa fino al 31 maggio 2020. Visti i nuovi trend di ascolto e le nuove abitudini dei consumatori in questo periodo, Rehegoo Music ha deciso di dare la possibilità a tutti i residenti in Italia di usufruire gratuitamente del proprio servizio musicale, stimolando la creatività e la passione musicale del popolo. È proprio dall’Italia che ha avuto inizio la storia della società, ed è questo il Paese dove Rehegoo Music desidera puntare in un momento così critico. Dall’Italia e in particolare da Padova, città dove è nato e cresciuto il fondatore e presidente di Rehegoo Music, Marco Rinaldo, prima di emigrare senza però dimenticare mai le sue radici, visto che parte del team è a tutt’oggi padovana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marco Rinaldo

Spiega lo stesso Rinaldo: «L’obiettivo di Rehegoo Music Group è proprio quello di accompagnare il quotidiano di ogni utente, distogliendolo dalle preoccupazioni di questo periodo e fornendo la colonna sonora perfetta per rendere ogni momento unico. Riteniamo sia importante offrire maggiori stimoli per abbattere i muri di casa in cui siamo giustamente costretti e per mantenere viva la creatività e la passione musicale, in vista di un nuovo inizio. È per questo che diamo a tutti la possibilità di accedere gratuitamente alla nostra App “Rehegoo Streaming” con un ampio catalogo musicale e di artisti emergenti». Forti della collaborazione di artisti e influencer nazionali e grazie alla partnership con Quincy Jones Production, l’iniziativa sta avendo anche un riscontro social per raggiungere un ampio pubblico di ascoltatori sul territorio italiano: tra loro Anna Penello, Gianluca di Marzio, Giorgia Lucini, Elisabetta Gregoraci, Bobo Vieri, Giorgia Palmas, Filippo Magnini, Alice Basso e Giulia Salemi.