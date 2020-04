Si punta alla bellezza con “Covid19 emergency – Shorts program”: il River film Festival si rinnova

Il River Film Festival dà il via ad un’iniziativa per coinvolgere le persone da casa in questo periodo di crisi. Si chiama”Covid19 Emergency – Shorts Program” ed è un evento digitale che rimarrà attivo su Facebook fino alla fine del periodo di emergenza.

I corti disponibili

Ogni settimana verranno resi disponibili ai follower alcuni corti di animazione che hanno preso parte alle precedenti edizioni del River film Festival. Una scelta, quella della sezione animazione, che mira a raggiungere tutti, piccoli e grandi, e che vuole puntare sulla bellezza, anziché sui drammi che ci stanno toccando da vicino in queste settimane.

Il programma

I primi dieci corti, direttamente dal programma del RiFF19, saranno disponibili fino alla fine del periodo di emergenza e potranno essere visualizzati sulla pagina dell’evento e a questo indirizzo: https://www.facebook.com/riverfilmfestival/ . Qui la galleria per vedere i corti in programma.

Informazioni

Associazione Culturale Researching Movies

Via F. Marzolo 34 A - 35131 Padova

Cell. 329 9331324

www.riverfilmfestival.org