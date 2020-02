Coronavirus: sospensione di tutti gli spettacoli del circuito teatrale Arteven

Ci spiace comunicare che tutti gli spettacoli in programmazione nei Teatri con cui il Circuito Teatrale Arteven collabora sono sospesi da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo. Tale misura è stata varata alla luce dell'ordinanza n. 1 del 23.02.2020 emessa dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per prevenire il diffondersi del virus denominato COVID-2019.

Eventuali recuperi degli spettacoli e/o procedure di rimborso dei biglietti saranno comunicati quanto prima attraverso i nostri canali ufficiali di comunicazione .

Per saperne di più e scaricare la comunicazione ufficiale del ministero della salute clicca qui

Riportiamo di seguito gli spettacoli e i teatri coinvolti in questa procedura straordinaria

Lunedì 24 febbraio ore 21

- SEMI , Compagnia Stivalaccio Teatro - c/o Teatro Remondini di Bassano del Grappa ;

Martedì 25 febbraio ore 21

- LA CASA NOVA, produzione Teatro Stabile del Veneto - c/o Teatro Salieri di Legnago ;

Da martedì 25 febbraio a domenica 1 marzo: WE WILL ROCK YOU, Barley Arts Produced - c/o Teatro Toniolo di Mestre ;

Mercoledì 26 febbraio ore 21

- ARLECCHINO FURIOSO, Compagnia Stivalaccio Teatro - c/o Teatro Sant'Antonio di Montecchio Maggiore ;

- SE NON POSSO BALLARE, Lella Costa - c/o Teatro Ballarin di Lendinara ;

Giovedì 27 febbraio ore 20:45

- ALICE IN WONDERLAND, Circus Theatre Elysium - c/o Teatro Comunale di Thiene ;

Giovedì 27 febbraio ore 21

- LA SCIMMIA, Giuliana Musso - c/o Cinema Teatro MPX di Padova ;

- ARLECCHINO FURIOSO, Compagnia Stivalaccio Teatro - c/o Teatro Romano Pascutto di San Stino di Livenza ;

- LIBRI DA ARDERE, La Corte Ospitale - c/o Cinema Teatro Astra di Schio ;

Venerdì 28 febbraio ore 20:45

- CALLAS, Ersilia Danza - c/o Teatro Camploy di Verona

Venerdì 28 febbraio ore 21

- IN NOME DEL PADRE, Mario Perrotta - c/o Teatro Villa dei Leoni di Mira ;

- LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA, Oblivion - c/o Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto ;

Sabato 29 febbraio ore 21

- TANTI SALUTI, Giuliana Musso - c/o Cinema Teatro Lux di Camisano Vicentino

Domenica 1 marzo ore 15 e ore 17

- THIORO un cappuccetto rosso senegalese - c/o Teatro Civico di Schio ;

Domenica 1 marzo ore 16

- PRINCIPE RANOCCHIO, Compagnia degli Istanti / CBS - c/o Cinema teatro San Pietro di Montecchio Maggiore ;

- IL PICCOLO CLOWN, Compagnia dei Somari / AriaTeatro - c/o Teatro Filarmonico di Piove di Sacco ;

- L'ACCIARINO MAGICO, Il Baule Volante / Accademia Perduta Romagna Teatri - c/o Teatro Metropolitano Astra di San Donà

Domenica 1 marzo ore 16.30

- CLOWN IN LIBERTA', Compagnia Teatro Necessario - c/o Teatro Ballarin di Lendinara ;

- GIANNI E IL GIGANTE, Teatro delle Briciole - c/o Teatro Momo di Mestre ;

Domenica 1 marzo ore 17.30

- ANIMALESSE, Lucia Poli - c/o Teatro Elios Aldò di Scorz

Domenica 1 marzo ore 21

- TANTI SALUTI, Giuliana Musso - c/o Sala Teatrale di Cavallino Treporti

http://www.arteven.it/index.php/component/arteven/?view=article&id=2858:sospensione-spettacoli-arteven-per-emergenza-corona-virus&catid=2