Coronavirus: sospesi tutti gli spettacoli in programmazione al teatro Ferrari

Aggiornamento:

In ottemperanza ai Decreti emessi in data 8 e 9 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, lo spettacolo Filo Filò previsto per domenica 22 marzo (ore 21) e lo spettacolo “L’Omino del pane e l’omino della mela” previsto per domenica 29 marzo (ore 16), in programma al Teatro Ferrari di Camposampiero, vengono sospesi.

Se possibile, gli spettacoli saranno recuperati in data da destinarsi, che verrà prontamente comunicata.

Il pubblico che avesse già acquistato i biglietti è invitato a conservarli, se gli spettacoli saranno riprogrammati i biglietti infatti resteranno validi.

----

In ottemperanza all’ordinanza emessa dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Veneto sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’appuntamento previsto per il 29 febbraio (ore 21) al Teatro Ferrari di Camposampiero con “Fame mia. Quasi una biografia” di Annagaia Marchioro è sospeso. Lo spettacolo verrà recuperato in data da destinarsi, che verrà comunicata appena possibile.

Info utili

Le attività del Teatro Ferrari riprenderanno lunedì 2 marzo, salvo ulteriori variazioni che verranno tempestivamente comunicate. Gli uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento: ufficio Teatro Ferrari al telefono 366 6502085 - mail info@teatroferrari.it; www.teatroferrari.it;

https://www.facebook.com/TeatroFerrari/.