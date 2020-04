Una piccola "gallina padovana" a spasso per la città: il video pasquale dedicato ai bimbi

Un simpatico video dedicato a tutti i bambini chiusi in casa in questo periodo è stato realizzato da Mediatrama srl con l’obiettivo di porgere gli auguri pasquali e creare un momento di condivisione all'interno delle famiglie.

Una "Gallina" a spasso per Padova

Il video è creato sia per far conoscere alcune location di Padova ai più piccoli, sia per insegnare ai piccolissimi i giorni della settimana attraverso la famosa filastrocca "Lunedì chiusin chiusino". La protagonista è una piccola Gallina Padovana, una razza molto antica di pollo di cui è stata ufficialmente riconosciuta l'origine italiana. La Gallina Padovana è contraddistinta da eleganza e leggerezza, caratteristiche che in questo periodo ci auguriamo non siano dimenticate da tutti i cittadini padovani. Il video si apre il lunedì - Lunedì chiusin chiusino - con un uovo di Gallina Padovana che ha come nido il tetto del Giardino di Cristallo del Parco Europa (un auspicio pasquale negli aiuti comunitari). Poi l'uovo si schiude e il pulcino se ne va in giro per la città. Il pulcino passa per Piazza dei Signori, sul ponticello sotto la Specola, in Piazza delle Erbe, accanto alle mura antiche della città e nel finale, con un augurio per il futuro, si vedono dal satellite tanti pulcini riunirsi assieme in Prato della Valle.

Il video

L'idea e la regia del video è di Andre Guidot che assieme ad Alberto Baroni, artista digitale esperto di 3D e animazioni hanno realizzato le animazioni nel video. Caterina Venturelli, compositrice e pianista, si è prestata a fare da voce alla piccola Gallina Padovana, mentre le riprese sono state effettuate dalla crew di filmmaker di Mediatrama: Laura Panno, Mattia Candian, Constantin Bolohan, Teo Ballocco, Stefano Lisi e Andre Guidot. L’iniziativa ha il plauso e l’imprimatur dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova nella persona di Andrea Colasio e alla Dirigente Federica Franzoso, sempre aperti ad iniziative non convenzionali ma intelligenti. il video è prodotto da Mediatrama Srl è uno studio creativo nato con la finalità di sviluppare progetti in cui tecnologia e narrazione siano utilizzati in modo etico e socialmente responsabile. L'acronimo di Mediatrama è T.R.A.M.A.: Tecnologia. Responsabilità. Audiovisivo. Multimedia. Arte. Mediatrama in colloborazione con Pleiadi Science Farmer, sta sviluppando una linea editoriale di contenuti edutainment in cui la curiosità è la chiave con cui guardare e scoprire il mondo. Questa tipologia di contenuti saranno indispensabili per bambini, adulti, scuole, università, aziende, famiglie e istituzioni, nel ripensare la formazione, la promozione e il business nell'epoca del postcoronavirus.