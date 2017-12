Corsi di lingua russa ad Abano Terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'associazione La Fucina Delle Idee organizza nuovi corsi di lingua russa.

CORSO BASE

Il corso base di russo si compone di dieci lezioni di due ore ciascuna, da frequentare una volta a settimana, dal 10 gennaio al 14 marzo con orario 19-21.

PROGRAMMA

Il corso si pone come obiettivo quello di insegnare i primi e fondamentali elementi della lingua russa.

Le basi indispensabili per muovere i primi passi sono le seguenti:

acquisizione dell’alfabeto cirillico;

sostantivi e aggettivi: singolare, plurale, declinazione (casi);

conoscenza ed uso delle principali strutture di morfologia e sintassi della lingua russa;

lettura e traduzione in italiano di testi elementari in lingua russa;

verbi: coniugazioni, modi e tempi verbali, aspetti del verbo (nozioni di base);

pronomi, avverbi, etc.;

acquisizione del vocabolario di base per esprimersi nelle situazioni della vita quotidiana.

OBIETTIVI

Il corso si pone come obiettivo principale quello di far acquisire le abilità di base necessarie per una comunicazione elementare nella lingua, la cui struttura, la grammatica, l’alfabeto, sono estremamente distanti dalla lingua italiana.

Tali obiettivi possono riassumersi in:

comprensione della lingua russa nelle espressioni di uso comune;

capacità di leggere dei testi russi;

capacità di sostenere semplici scambi comunicativi.

CORSO INTERMEDIO

Il corso intermedio di russo si compone di dieci lezioni di due ore ciascuna, da frequentare una volta a settimana, è attivo tutto l’anno e si svolge in giorni da concordare alle ore 19.

Il corso è rivolto a coloro che siano già in possesso di una base linguistica precedentemente acquisita e che

vogliano approfondire gli aspetti grammaticali e migliorare la produzione scritta e orale. Al termine del corso gli studenti saranno in grado di comunicare un numero limitato di situazioni quotidiane, in ambito sociale e culturale (la scuola, il tempo libero, i viaggi e il lavoro al presente e al passato, comprendere dialoghi e testi di livello intermedio).

Gli studenti svilupperanno quindi un approccio all’espressione orale di stampo quotidiano, con l’utilizzo di frasi semplici e di argomento familiare (presentazione di sé stessi, richiesta di informazioni, racconti di esperienze personali e via dicendo)

PROGRAMMA

La declinazione dei sostantivi e degli aggettivi, i verbi di moto senza prefisso, i verbi riflessivi, le frasi impersonali, i pronomi relativi, numerali ordinali, le preposizioni.

A fine corso viene consegnato un attestato di frequenza

INFORMAZIONI

La Fucina Delle Idee

Via Stella, 1 - Abano Terme

http://www.lafucinadelleidee.com

