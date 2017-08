Let's dance! Corso di ballo per mamme e i loro bambini a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nel mese di settembre l’associazione Città delle Mamme, in collaborazione con l’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, realizza un corso di ballo con il marsupio, rivolto alle giovani mamme e ai loro bambini.

Sulle note di “Despacito”, hit-tormentone di quest’anno di Louis Fonci, le neomamme si divertiranno a cullare i bambini di pochi mesi con una coreografia pensata per loro dalla Maestra Lucia Galli.

Secondo gli esperti danzare con il proprio bambino e avere un contatto diretto durante il ballo rafforza il legame genitoriale, mentre per le madri questo tipo di danza può aiutare nella fase successiva al parto a superare malumori e depressioni.

Il mini corso si tiene alla scuola di danza Ballet Center di via Monfalcone a Padova (in zona Paltana – Don Bosco). Le lezioni, gratuite ed aperte a tutte, si svolgono venerdì 15 e 22 settembre dalle 10.30 alle 11.30.

Per iscriversi basta mandare una mail di prenotazione a abigi@remedia.it.

Domenica 24 settembre nel cortile di Palazzo Moroni, dalle 16 alle 17 è in programma un altro appuntamento per ballare e cantare insieme in coro, nel contesto della festa delle Associazioni, organizzata con il Comune.

Per informazioni Città delle Mamme Padova Mail: abigi@remedia.it

Gallery