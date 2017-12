Cristiano Turato sale in cattedra: al "Cornaro" insegnerà nuove competenze con la musica

L'ex cantante dei Nomadi Cristiano Turato, insieme a Chiara Luppi e Nicola Lombardi, da martedì, terrà al liceo statale Alvise Cornaro di Padova un Corso di Musica inserito nella programmazione delle attività nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro. I tre esperti nel campo musicale accompagneranno una quindicina di studenti per dieci laboratori pomeridiani con l'obiettivo di realizzare un video musicale. Il corso prevede 10 incontri laboratoriali dalle 14.30 alle 16.30; terminerà martedì 13 marzo 2018.

"É una grande occasione per la nostra scuola» – spiega il dirigente scolastico Massimo Vezzaro – Con il prossimo 2018 ricorre infatti il quarantesimo esimo anniversario dell’istituzione del Liceo Alvise Cornaro vi sono più iniziative in corso. Tra le tante questa bella idea di un video che avrà come filo conduttore il legame tra la memoria ed il futuro, un tema impegnativo e di tutto rispetto, visto che affronta il senso profondo di tutto il lavoro di scuola. Per l'occasione, oltre al video, un gruppo di biografi si è formato alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e ha raccolto testimonianze di docenti, genitori, ex allievi di oggi e di ieri. Si incontreranno cosi due narrazioni, una fatta di parole e una costruita con musica e immagini, da offrire a chi vorrà con noi riflettere sul percorso fin qui seguito e sulle prospettive da qui in avanti".

Anche Cristiano Turato, che dopo l'esperienza con i Nomadi sta sperimentando nuovi progetti musicali - come quello con l'amico Alberto Roveroni di IVideo - si sente emozionato per l’inizio di questo Corso: "Lavorare con i ragazzi è fonte di energia positiva: saranno loro i protagonisti dei laboratori, e assieme a Chiara e Nicola, cercheremo sostenerli in questo progetto di sperimentazione insegnando loro nuove competenze. Desideriamo realizzare insieme questo video musicale, una sfida che mi affascina, perché i giovani hanno bisogno di sogni così come di realtà e la musica traduce benissimo questa loro aspirazione. A noi in veste di docenti, spetta il dovere di accompagnarli per dimostrare che è possibile sognare pur tenendo i piedi per terra". Con Cristian Turato lavoreranno Chiara Luppi, cantautrice di origine italo-armena. Ha studiato canto, piano e teatro ed è Architetto. Ha cantato a Sanremo con il suo brano “Per un attimo” posizionandosi Ottava su 99 concorrenti. Vince il premio Berkleey School best artist live in Perugia 2006 a Umbria Jazz. Nei musical è stata “nutrice” nel colossal Giulietta e Romeo di R. Cocciante. Scrive ed interpreta canzoni con molti artisti italiani. Infine, Nicola Lombardi: musicista professionista, produce Jingle, basi audio di cover o brani inediti, di ogni genere musicale.

Soddisfatta per l’avvio di questo progetto la professoressa Laura Lippi, responsabile delle attività di Alternanza Scuola Lavoro del liceo Cornaro: "Quest'anno al Liceo Cornaro sono partiti ben quindici corsi di formazione in aula, laboratori e progetti che mirano a rinforzare ed ampliare le competenze trasversali, difficilmente valutabili attraverso la didattica curricolare. Questi corsi in Alternanza Scuola Lavoro, mettono in contatto gli studenti con esperti esterni, e ciò rappresenta un valore aggiunto che valorizza il curriculum dello studente". Commenti più che positivi anche da parte degli studenti, destinatari del progetto. Pietro Rinaldi, studente del quinto anno, parla in rappresentanza dei suoi compagni: "Sicuramente sarà interessante prendere parte a questo progetto, perché è diverso da quanto solitamente propone la scuola. Personalmente amo molto la musica, suono il basso da anni e non vedo l’ora di iniziare questo percorso formativo, e di conoscere gli esperti che sicuramente mi aiuteranno ad acquisire nuove conoscenze e competenze nel campo musicale".