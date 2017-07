Corso di recitazione teatrale all’associazione Fantalica da ottobre a dicembre 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Teatro per giocare seriamente

Cosa serve davvero a un attore per andare in scena? Può la tecnica da sola bastare per costruire uno spettacolo vivo, a raccontare una storia, a fare da ponte tra il pubblico e un'altra dimensione? Questo laboratorio nasce per rispondere a queste domande, consapevoli che ogni avanzamento nelle conoscenze dell'uomo non è stato ottenuto comportandosi sobriamente, responsabilmente e cautamente, ma perché gli uomini e le donne sono ancora capaci di essere giocosi, ribelli, spontanei.

Un laboratorio per esplorare il complesso rapporto tra corpo, spazio e testo. Un viaggio alla ricerca di un attore efficace, in grado di ridare luce e aria alle “parole radianti” dei grandi testi, attraverso un duro lavoro artigianale, e (forse) artistico.

OBIETTIVI

Il corso intende fornire ai partecipanti gli elementi base dell'arte di recitare: un assaggio tecnico full-time del lavoro dell'attore per comprenderlo e decidere consapevolmente se è la propria strada o aggiungere un talento nuovo ai propri. Il laboratorio prevede una prosecuzione a partire dal mese di gennaio dedicata allo studio di un testo teatrale selezionato tra i brani introdotti nel livello di base.

https://goo.gl/PgfPtv

DATA INIZIO CORSO: 03/10/2017

Durata 20 ore

Lezioni 10 lezioni

Giorno martedì

Orario 21.00-23.00

Iscrizioni entro il 23/09/2017

Docente: Maria Virgillito

Maria Virgillito inizia il suo percorso teatrale all'interno della formazione accademica in psicologia seguendo corsi di psicodramma. Segue diversi corsi e stage in varie realtà con Roberto Anglisani, Carlos Alsina, Andrea Pennacchi e Marco Caldiron e con la Compagna di danza VIA. Ha recitato in teatro e in cortometraggi.

Conduttrice di laboratori di arteterapia per soggetti con problematiche, narratrice di letture animate per bambini si occupa di spettacoli e laboratori nelle scuole e in varie associazioni Culturali.

Attualmente si occupa di laboratori teatrali per le scuole, riconosce e promuove il valore della drammatizzazione di tecniche espressivo – creative nel percorso educativo dalla prima infanzia fino all'adolescenza.

Collabora con l'Associazione Fantalica dal 2013 come docente di corsi di Recitazione Teatrale per bambini e per adulti.

Data fine iscrizione:

23/09/2017

Dove:

Presso la sede Fantalica

via Giovanni Gradenigo, 10

zona Portello

Per informazioni:

Associazione Culturale Fantalica,

www.fantalica.it

via Giovanni Gradenigo,10, Padova;

tel. 0492104096 cell. 3483502269

e-mail: fantalica@fantalica.com