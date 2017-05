Cultura e futuro del caffè: Diemme al TedXPadova al Verdi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

A sostenere la filosofia di diffusione di idee e competenze propria del TEDxPadova, ci sarà quest'anno anche Diemme Industria Caffè Torrefatti, la torrefazione che nel territorio patavino affonda le sue radici ed è oggi conosciuta per i prodotti e le linee a marchio Caffè Diemme nel mercato HO.RE.CA. di oltre 40 Paesi.

TEDxPadova al Teatro Verdi

Una partecipazione che si preannuncia attiva per l'evento di maggio e che promette di raddoppiare al TEDxPadovaSalon di luglio.

Nella giornata di sabato 13 maggio, sarà proprio il caffè della Diemme ad accogliere gli ospiti del TEDxPadova: all'esterno del Teatro Verdi, uno dei più rinomati palcoscenici culturali del Veneto, a partire dalle ore 9.30 verrà servita una colazione di benvenuto, durante la quale sarà possibile degustare un caffè filtro in stile americano, preparato con la miscela Caffè Lungo.

Si tratta dell'incontro di tre origini Arabica di alto profilo (Nicaragua, El Salvador ed Ethiopia Sidamo), volutamente caratterizzate da una tostatura chiara e macinate con cura, per esaltarne la ricchezza aromatica e di gusto. Per l'occasione sarà presente parte dello staff del nuovo locale Caffè Diemme Italian Attitude in Prato della Valle, che presenterà il V60, un'ulteriore estrazione alternativa di caffè filtrato. Il momento dedicato al piacere del caffè s'intreccia così all' "incubatore" d'innovazione del TEDxPadova, che porta professionisti, ricercatori e precursori fuori dagli uffici e dai laboratori: lo stesso spirito con cui Diemme organizza eventi esplorativi delle diverse tecniche d'estrazione e dei caffè di alto profilo, per informare sulle nuove tendenze ed educare alla ricerca continua. www.diemmecaffe.com