Una serata inaspettata e ipnotica: le ladies del vino dei colli incantano Monselice

Si respira una strana magia che unisce tutte le protagoniste della serata, un filo invisibile come quello che unisce il sapore dei vini: «Se un vino è dei colli io lo sento», e ha ragione Elisa Dilavanzo di Maeli a dirlo. Tra le vignaiole presenti esiste una sinergia che le accomuna: sono focalizzate e hanno voglia di far conoscere al mondo le eccellenze del nostro territorio. Questo succede non solo tra loro, ma negli ultimi anni si sta assistendo a qualcosa di inedito: le nuove generazioni non si accontentano e cercano di valorizzare, fino allo stremo, le qualità di prodotti unici come quelli che possiamo trovare solo in queste terre vulcaniche.

La serata a Monselice

Due eventi: “Rosse Rivelazioni" e “Bianche espressività”, il secondo, l’appuntamento di giovedì 19 dicembre, ore 19.30, al palazzo della Loggetta a Monselice ha visto ancora protagonista il gruppo "Un Tocco al Vino - Vignaiole Euganee e Beriche" cioè un team formato dalle signore del vino, figure importantissime e che lavorano e hanno ruoli fondamentali nelle realtà produttive.

Una serata inaspettata e ipnotica

Sette vini diversi che si sono trasformati in sette viaggi verso le terre, così varie, dei colli dove le ladies sono protagoniste con i loro prodotti. Dalla presentazione dell’azienda, si finisce alla degustazione guidata da una sommelier. Quello che ci si ritrova a vivere è una serata inaspettata e ipnotica, dove la passione del vino prende così forza assaggio dopo assaggio, che si torna a casa con la voglia di saperne ancora di più e con la speranza che certi eventi possano essere ancora una volta riproposti.

La storia del gruppo

“Un tocco al vino” sono un gruppo di produttrici dei colli Euganei e dei colli Berici che, quasi per gioco, dall’idea di Francesca Salvan che, nel 2013, approfittando dell'apertura straordinaria al pubblico del castello del Catajo a Due Carrare (PD), che si trova proprio davanti all’azienda di Francesca, ha deciso di organizzare una degustazione a fine benefico per festeggiare la festa della donna tra donne produttrici, ossia che sono impegnate nel settore vitivinicolo e che hanno un ruolo chiave nella loro azienda. L'idea e la giornata sono piaciute moltissimo, nata per condividere un momento tra donne si è trasformata in una giornata densa a livello di pubblico e di degustazione. Il successo della prima edizione ci ha spinte a ripetere l’evento anche negli anni successivi e a farla diventare un appuntamento ricorrente, che si svolge ogni anno “il vino è donna”.

Amiche

Nasce cosi, anche grazie all'ingresso di nuove produttrici provenienti dai due territori, “Un tocco al vino - Vignaiole Euganee e Beriche”. Il nome vuole sottolineare la componente femminile delle cantine attivamente presente tutti i giorni nella vita delle aziende. La nostra non è un’associazione ne si vuole contrapporre a tutte quelle esistenti e istituzionali, semplicemente un gruppo di amiche produttrici che han deciso di condividere delle serate o giornate insieme con lo scopo di divertirsi e di raccontare le proprie realtà.

Le aziende protagoniste

“Rosse Rivelazioni" del 12 dicembre

“Bianche espressività” del 19 dicembre

Entrambe le degustazioni sono state accompagnate dai formaggi di Franca Giora del Caseificio Azienda Agricola Valdolmo di Pernumia (PD).

Info ulteriori https://www.facebook.com/untoccoalvino/