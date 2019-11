La festa per i dieci anni di Geox, la nuova stagione? All’insegna dell’internazionalità

Grandi ospiti nel nuovo anno targato Zed. Come conferma Valeria Arzenton: «Sono stati anni di amore per il territorio e si continua, in squadra, in un cammino di crescita per portare novità e i nostri sogni a disposizione di tutti»