La band veneta Diego Turatto e I Modium conquista la semifinale di Sanremo Rock

Il gruppo, formato da cinque ragazzi provenienti da Este e Verona, ha vinto la preselezione e la seconda settimana di maggio sarà alla 31esima edizione di Sanremo Rock, il festival che ha contribuito a lanciare, fra gli altri, Ligabue, Carmen Consoli, Litfiba e Bluvertigo.

VERSO SANREMO

La band parteciperà, nella città dei fiori, alla semifinale, la selezione che porterà ai sedici finalisti. Il tutto è nato da un click, quello con cui la scorsa estate il gruppo si è iscritto al contest, sottoponendo alla giuria il brano "Lia". A novembre arriva la comunicazione di ammissione alle selezioni regionali, che si sono svolte il 27 gennaio alla School of Art di Soave. La serata prevedeva uno scontro diretto tra otto band, con quindici minuti a disposizione per la propria esibizione dal vivo. Tra i giurati anche Leo Giunta (Sanremo Rock, Festival di Castrocaro). Diego Turatto e I Modium si presentano con i brani "Un Leone", "Bambolina di pezza" e "Ogni Mio Momento" e si classificano al primo posto, accedendo di diritto alle semifinali.

IRRIVERENZA E CUORE

La storia de I Modium comincia cinque anni fa. Inizialmente lo scopo è di accompagnare le stagioni estive del cantautore e menestrello atestino Diego Turatto in un contesto più pop/rock. La band, poi divenuta Diego Turatto e I Modium, inizia ad arrangiare diversi brani scritti da Diego: un lavoro che culmina nell'EP autoprodotto "Orosolubile". La passione per la musica è sempre mescolata alla giusta dose di simpatia e irriverenza, anche se non mancano brani che toccano temi sociali. Particolare cura nei testi, poesie che diventano musica che, come ricorda la band, "a volte vanno ascoltate con le orecchie, altre con il cuore".

LA BAND

Una band con il cuore a Este e con forti radici in Veneto. I componenti sono Diego Turatto (voce), Filippo Naso (chitarra), Tommaso Silvan (basso), tre atestini doc, già insieme in diversi progetti musicali come la party band FunQ e il progetto tutto italiano dei LEI – Laura ed Elisa Insieme. Si aggiungono Umberto Piubello (tastiere) e Alberto Magaraggia (batteria), dalla provincia di Verona (una costola dei Kallaste, vincitori del Tregnano Rock Contest 2017), affiancati e supportati dai tecnici Luca Baratella, Marco Vigato, entrambi di Este, e Sebastiano Menn di Padova, della Shiva Audio Devices.

