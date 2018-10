Un evento che cresce, da Padova a tutta Italia: DigitalMeet presentato anche al Senato

La sesta edizione del festival diffuso sul mondo dell’alfabetizzazione digitale più grande d’Italia, organizzata da Fondazione Comunica e Talent Garden (TAG) Padova con il patrocinio dell’Università di Padova e la main partnership di un istituto bancario Crédit Agricole FriulAdria va in scena da mercoledì 17 a domenica 21 ottobre, con partenza anticipata a lunedì 15 e chiusura posticipata a martedì 23 per dare spazio a tutti gli stimoli ricevuti dalle comunità digitali.

La presentazione al Senato

Una manifestazione fortemente sostenuta dall’Università che evidenzia come il sistema Padova funzioni e si imponga anche a livello nazionale. Mercoledì 10 ottobre, infatti, l’iniziativa sarà presentata anche al Senato. “Le pareti tra università ed esterno dell’università si perdono. Quando si fanno le cose insieme si è efficaci” sottolinea il magnifico rettore Rosario Rizzuto “non solo formare i giovani e fare ricerca scientifica, ma riuscire a dialogare, interagire con le persone”. Un coinvolgimento totale di oltre 150 incontri e 300 speaker in 15 regioni. Dalla cultura alla salute, dallo sport ai servizi sociali, la contaminazione è trasversale e tocca tutti gli aspetti della vita.

“Uomo al centro”

“Uomo al centro” è il claim della manifestazione che vuole sottolineare come “la tecnologia non sia il fine ma il mezzo” spiega Gianni Potti “e la si deve sempre governare. Per farlo bisogna conoscerla e dominarla. L’obbiettivo è alfabetizzare le generazioni e le persone per conoscerne le opportunità e i rischi. Un umanesimo digitale che apre un’epoca nuova”.

