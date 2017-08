La padovana Diletta Sperotto è la nuova Miss AMen Festival Show Jesolo 2017

Giovedì è andata in scena in una gremitissima piazza Torino a Jesolo (Venezia), la quinta data del Festival Show 2017 con prestigiosi ospiti come Riki, Alessio Bernabei, Levante, Bianca Atzei, Stadio e molti altri. Protagonista non solo la musica ma anche la bellezza con ‘Miss AMen Festival Show Jesolo 2017’. Per il 2017 AMen, noto brand di gioielli affianca il momento dedicato alle Miss in passerella a Festival Show.

NICOLE COGO. Quattordici le Miss in passerella, selezionate tra quante hanno inviato l'iscrizione gratuita. Una giuria di esperti ha decretato la Miss vincitrice che formerà la rosa delle otto finaliste. Presente come madrine d’eccezione la padovana Sofia Pivato trionfatrice assoluta dell’edizione 2014, la veneziana Giulia Zancato vincitrice a Jesolo nel 2016 e la padovana Nicole Cogo finalista del 2017.

TITOLI. Per le 14 ragazze uscita con abiti e gioielli firmati AMen. Cinque i titoli assegnati, soltanto la vincitrice conquista un posto per la finalissima in Arena di Verona di lunedì 4 settembre. La fascia di Miss AMen Festival Show Jesolo 2017 'oro' è andata Diletta Sperotto, 18 anni, studentessa di Grantorto. Si definisce solare, vorrebbe lavorare nel mondo della moda o dello spettacolo.

FINALISTE. Miss AMen Festival Show Jesolo 2017 'argento' a Nicole Pecchi, 22 anni, studentessa di Segrate (Milano). Bronzo ad Agata Scarpa, 18 anni, studentessa di Mestre (Venezia). "Gioiello" ad Aurora Arrigoni, 18 anni, studentessa di Mogliano Veneto (Treviso) mentre Miss Echos Line Festival Show Jesolo 2017 è Giulia Lorenzin, 21 anni, studentessa di Tezze sul Brenta (Vicenza). L’elenco completo delle 6 finaliste del 2017: due le vicentine Anastasia Savciuc e Valeria Zanier, due le padovane Nicole Cogo e Diletta Sperotto, la veneziana Diana Marc e la bresciana Sara Simonetti.

PROSSIME TAPPE. L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l'obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo. Ha presentato Monica Morgan. Foto di Paolo Stramare. Prossime tappe venerdì 18 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine) e venerdì 25 agosto a Mestre (Venezia). Info ed iscrizioni gratuite alla pagina Facebook ‘AMen’ o al 347.4809898.