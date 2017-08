Tutti gli appuntamenti di “Divertiamoci a Teatro 2017/2018” al Verdi di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno torna a Padova anche per la Stagione 2017/2018 l’intrattenimento di qualità con la rassegna "Divertiamoci a teatro".

Cinque modi diversi di intendere il teatro di parola e “l’arte di far ridere” che vedono protagonisti comici amatissimi come Teresa Mannino, Natalino Balasso e Carlo e Giorgio, innovatori della risata come Antonio Rezza e un autentico mito dello spettacolo nazionale come Sandra Milo, protagonista di una travolgente commedia degli equivoci.

Platea, Pepiano/1° ordine (balconata) intero 29, ridotto 26, giovani 17;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata) intero 25, ridotto 22, giovani 14;

Palco 2° ordine (balconata) intero 25, ridotto 22, giovani 14;

Palco 2° ordine (no balconata) intero 18, ridotto 15, giovani 10;

Galleria intero 12, ridotto 10, giovani 8;

Ridotto: abbonato stagione 2017/18

Giovani: età inferiore a 26 anni

Divertiamoci a teatro - Abbonamento a 3 spettacoli a scelta su 5

Platea, Pepiano/1° ordine (balconata) intero 75, ridotto 60, giovani 33;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata) intero 60, ridotto 45, giovani 27;

Ridotto: abbonato stagione 2017/18

Giovani: età inferiore a 26 anni

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio.

