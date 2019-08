ThisIsVeneto: il docufilm sulla cucina veneta sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia

Luca Zaia ne era rimasto entusiasta: «Il docufilm sulle icone e sulla cultura enogastronomica del nostro territorio, che avete prodotto e diffuso, è una vetrina per il turismo enogastronomico nell'accezione più ampia di cultura costituita dall'ambiente naturale, dall'arte, dalla cultura, dalle tradizioni e dalla gastronomia». Così come l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan. E quanto vi stiamo per comunicare dimostra che avevano davvero ragione: #ThisIsVeneto, docufilm prodotto, girato e montato dal padovano Matteo Menapace di Videoe20 (che ne ha scritto il “plot” con Paolo Caratossidis) sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia.

#ThisIsVeneto

Presentato per la prima volta il 5 luglio durante il Festival della Cucina Veneta ad Albignasego, #ThisIsVeneto verrà proiettato venerdì 6 settembre alle ore 19 all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia presso lo spazio “Regione Veneto”. Lo stesso Matteo Menapace non sta nella pelle: “Come potete immaginare per Videoe20.net è un'immensa soddisfazione vedere una propria produzione al Lido. Il docufilm è la conclusione di un percorso composto da 7 video, nei quali abbiamo deciso di raccontare alcune delle eccellenze della Cucina Veneta. Sette brevi video che raccontano un viaggio lungo le strade venete, strade fisiche e strade del gusto. Il docufilm raccoglie in maniera più completa e organica questo percorso. Ringrazio tutti coloro. in primis Paolo, che hanno creduto nella mia idea di raccontare le nostre eccellenze con una produzione video cosi articolata, complessa e completa. Potevamo scegliere mille modi per promuovere l'evento, ma costruire prima una web serie e poi un docufilm, ha sfruttato appieno le potenzialità del 'video' come mezzo di comunicazione”.