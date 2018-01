“Domenica in musica 2018”, tutti gli concerti della rassegna in Sala dei Giganti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Anche quest'anno l'associazione Amici della Musica di Padova presenta un ciclo di concerti in programma la domenica mattina in Sala dei Giganti di palazzo Liviano, dal 21 gennaio all'11 marzo.

La tradizionale rassegna domenicale dà ampio spazio a giovani musicisti e interpreti vincitori di importanti concorsi nazionali e internazionali. E non solo: a quest'iniziativa è sottesa anche l’intenzione di tenere viva e far conoscere la bellissima Sala dei Giganti, sede storica di un'attività musicale di grande prestigio, e al tempo stesso di avvicinare alla musica un pubblico nuovo - grazie alla scelta della domenica mattina - fatto di giovani, famiglie anche con bambini, anziani.

In questi otto concerti verranno presentati i pianisti vincitori del Premio Venezia Nicola Pantani e Francesco Granata, il pianista André Gallo (in collaborazione con il Keyboard Charitable Trust di Londra), la giovanissima chitarrista Carlotta Dalia, il clavicembalista Cristiano Gaudio, il duo violoncello-pianoforte Fabrizio Scilla - Alexander Gadjiev, quello violino-pianoforte Nicola Di Benedetto - Stefania Mormone e ancora quello sassofono-fisarmonica Jacopo Taddei - Samuele Telari.

I programmi contengono molte celebri pagine del grande repertorio: dai Quadri di una esposizione di Mussorgsky alla Sonata di Franck per violino e pianoforte, dagli omaggi a Debussy (Suite bergamasque, Preludi) nel centenario della morte del grande compositore francese, al ricordo di Mario Castelnuovo-Tedesco, dalla Sonata op. 65 per violoncello e pianoforte di Chopin a quella op. 38 di Brahms, dagli Studi Trascendentali di Liszt alle Romanze senza parole di Mendelssohn, dal Trillo del diavolo di Tartini al Concerto Italiano di Bach. Una segnalazione particolare al programma ispirato al jazz e alla musica folk del duo Taddei - Telari.

La rassegna "Domenica in Musica" si svolge nell’ambito di Circolazione musicale in Italia del CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica.

PROGRAMMA

Inizio concerti: ore 11

14 gennaio

Alessandro Cesaro, pianoforte

Musiche di Skrjabin e Chopin

21 gennaio

André Gallo, pianoforte

Musiche di Poulenc, Mendelssohn, Schumann, Debussy, Ginastera

28 gennaio

Carlotta Dalia, chitarra

Musiche di D. Scarlatti, Sor, Regondi, Castelnuovo-Tedesco

4 febbraio

Nicola Pantani, pianoforte

Musiche di Musorsskij, Skrjbin, Liszt

11 febbraio

Franesco Granata, pianoforte

Musiche di Ravel, Debussy, Liszt

18 febbraio

Jacopo Taddei, sassofono

Samuele Telari, fisarmonica

Musiche di Iturralde, Galliano, Piazzolla, Geiss, Runchak. Dulbecco, Girotto, Nazareth

25 febbraio

Fabrizio Scilla, violoncello

Alexander Gadjiev, pianoforte

Musiche di Chopin e Brahms

4 marzo

Cristiano Gaudio, clavicembalo

Musiche di F. Couperin, J.S. Bach, D. Scarlatti

11 marzo

Nicola di Benedetto, violino

Stefania Mormone, pianoforte

Musiche di Kreisler, Tartini, Franck

BIGLIETTI

Interi 6 euro

Giovani 3 euro

abbonamento giovani 10 euro

INFORMAZIONI

Amici della Musica

049.8756763 - fax 049.8070068

info@amicimusicapadova.org

www.amicimusicapadova.org

