San Gaetano "ombelico" di cultura, in agenda per tutti "Domenica è sempre domenica"

C'era anche il sindaco Giordani alla conferenza stampa di presentazione della rassegna "Domenica è sempre Domenica" che si svolgerà presso il centro San Gaetano. Una occasione per raccontare la cultura del territorio attraverso letteratura, musica, danza e e teatro. "Ci tengo moltissimo a che il centro San Gaetano sia vivo, aperto, attraversato da persone e famiglie. La città deve essere viva, deve dare l'opportunità a tutti di trovare situazioni stimolanti, anche per scoprire quegli angoli della nostra città che magari non si conoscono, e ce ne sono".

Per le famiglie, bambini compresi

Ogni domenica a partire dalle ore 16:30 si potrà trascorrere un pomeriggio culturale tra mostre, spettacoli, installazioni e concerti usufruendo del servizio gratuito kinder-corner a cura dell’agenzia Non Solo Tata con laboratori e attività didattiche a tema artistico che permetteranno ai genitori di assistere alle performance mentre i bambini saranno seguiti dalle animatrici nell’apposito spazio allestito all’interno del Centro Culturale Altinate San Gaetano. "Io ci porto di sicuro mio nipote - dice sorridendo il sindaco - e spero che in tanti faranno come me".

Il programma di domenica

Si comincia questa domenica, 18 febbraio, con un gala di apertura ad ingresso libero e gratuito che vedrà protagoniste diverse associazioni del territorio in un pomeriggio di festa tra musica, danza, teatro e animazione per bambini. Si esibiranno infatti: Cochabamba444 con una milonga di tango argentino; Non Solo Tata con laboratori per bambini e gli spettacoli di giocoleria dell’artista Salewa; Associazione Meraki con danze orientali ed etniche; Teatro Pirata con dimostrazioni e performance di teatro; Moviechorus con i cori big e teen e le loro interpretazioni delle colonne sonore dei film; Paolo Zanarella, il famoso “Pianista Fuori Posto”; Alessandra Pascali con il Coro Blubordò Junior; Dance4fun e Poison Pops (danza hip hop e break dance); Baby Dj con dj set jazz. Inoltre per tutta la giornata si potranno visitare le mostre Tavolozze d’autore e 1915-1918: Ebrei per l’Italia. Casa Vecchiato proporrà dei particolari menu “merenda baby” e “aperitivo con gran buffet” ad un prezzo speciale per il pubblico.