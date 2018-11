"Domeniche in famiglia", il Teatro Stabile del Veneto inaugura la kermesse per i più piccoli

Domenica 25 novembre al via la rassegna di spettacoli per i più piccoli "Domeniche in famiglia", con il Teatro Stabile del Veneto in un inedito formato famiglia in cui, per la prima volta, i laboratori per bambini aprono anche alla danza. Da novembre ad aprile, cinque appuntamenti aspettano i più piccoli per trasportarli attraverso il teatro e la danza nel mondo delle fiabe, delle favole e del mito, popolato da sogni, misteri e avventure.

Il primo appuntamento

Il Teatro Stabile del Veneto porta le famiglie a teatro: domenica con "L’acciarino magico" il Teatro Verdi alza il sipario sulla rassegna di spettacoli per bambini e famiglie. È un classico di Andersen caro all’immaginario collettivo ad aprire la kermesse. Narrata da Andrea Lugli con la musica suonata dal vivo da Stefano Sardi, "L’acciarino magico" è la storia di un prode soldato e del suo rocambolesco rientro dalla guerra. Lungo la via di casa il giovane incontra una strega che, in cambio del suo indomito coraggio, gli offre monete d'oro, d'argento, rubini e diamanti. È solo la prima di una serie di avventure mirabolanti dove trovano posto un cane fatato, ricchezze, fortuna ma anche pericoli, profezie, incontri misteriosi, l'amore di una bella principessa e persino un immancabile lieto fine.

Il bando per il laboratorio "Naveneva Kids. La nave dei piccoli"

Tra le iniziative pensate per i più piccoli, quest’anno per la prima volta il Teatro Stabile del Veneto apre anche alla danza. Dando vita a un progetto realizzato in collaborazione con la Compagnia Naturalis Labor, seleziona un cast di giovanissimi interpreti (tra gli 8 e i 12 anni) appartenenti alle scuole di danza delle province di Padova, Venezia e Treviso per allestire uno spettacolo per ragazzi "Naveneva Kids. La nave dei piccoli". La coreografa Silvia Bertoncelli accompagnerà i piccoli danzatori in un percorso che consenta loro di attraversare in completa autonomia uno spettacolo di repertorio della compagnia, restituendolo al pubblico con una rinnovata freschezza. Ispirata alle tecniche di scrittura creativa di Gianni Rodari, la coreografia esplora le possibilità della composizione, della scomposizione e della variazione dei movimenti, delle immagini, delle parole e degli oggetti attraverso una surreale avventura in mare vissuta da un gruppo di giovani mozzi. Il bando per partecipare al laboratorio scade il 30 novembre.