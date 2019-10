Dossier Tav: Claudio Calia racconta a fumetti la grande opera mai finita

"Dossier tav", la graphic novel di Claudio Calia, racconta la vicenda dell’alta velocità in Val Susa: un’inchiesta illustrata sulla storia, i costi e gli interessi in gioco del TAV Torino-Lione.E' stato definito un saggio a fumetti, forse la definizione migliore per spiegare questo lavoro, l’inchiesta illustrata sui progetti, i costi, i benefici e gli interessi in gioco della linea ferroviaria per i treni ad Alta Velocità Torino-Lione: un esame critico sulle valutazioni economiche, etiche, ecologiche e politiche di un’opera che ha suscitato – e continua a suscitare – aspre polemiche e una poderosa mobilitazione popolare. Questa, presentata nella serata di giovedì 3 ottobre presso la sede di Coalizione Civica in corso Garibaldi alla presenza dell'autore, è la seconda e aggiornata versione, dopo quella uscita nel 2012. «Il libro - spiega l'autore - è andato esaurito, ma di fronte alla possibilità di una ennesima ristampa abbiamo deciso, insieme all'editore Becco Giallo, di aggiornare il volume. Questo perchè dall'anno della pubblicazione, sono successe molte cose e così abbiamo deciso di aggiornarlo considerando anche quanto è accaduto negli anni successivi».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nella prefazione, firmata da Zerocalcare, amico di lunga data di Calia, leggiamo: «Questo libro rappresenta un ulteriore importante tassello nel faticoso processo di ricostruzione di un immaginario sincero fatto di dati, informazioni e interviste, lontano dalla propaganda più bieca a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni. E di cui abbiamo davvero bisogno, anche fuori dalla Val Susa».

Claudio Calia

Tra i principali autori italiani di Graphic Journalism, nel 2001 ha raccontato a fumetti in presa diretta i fatti del G8 di Genova per il quotidiano L’Ora di Palermo. Ha realizzato per BeccoGiallo Porto Marghera. La legge non è uguale per tutti (Premio Miglior Libro al Treviso Comic Book Festival 2007), È Primavera. Intervista ad Antonio Negri (2008), Piccolo Atlante Storico Geografico dei Centri Sociali Italiani (2014) e Leggere i fumetti. Dagli Avengers a Zerocalcare, una prima guida per chi vuole cominciare a leggere i fumetti (2016). Per realizzare il libro Kurdistan. Dispacci dal fronte iracheno (2017) è stato in Iraq a fianco degli operatori umanitari della ONG Un ponte per…