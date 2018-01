Dreaming Academy, le audizioni per la classe del primo anno accademico 2018/2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dreaming Academy, Accademia di Musical e Spettacolo di Padova, è nata nella primavera del 2012 con la volontà di proporre un percorso formativo professionalizzante dedicato alle arti sceniche e performative. Ad oggi resta l'unica accademia in Italia che garantisce alla fine del percorso di studi un diploma riconosciuto a livello nazionale e internazionale, qualificando gli allievi come Tecnici delle Arti Sceniche e Performative.

AUDIZIONI.

La prima sessione di audizioni per l’anno accademico 2018/2019 si terrà dall'8 gennaio alla fine di febbraio.

Tutti i candidati all’audizione avranno la possibilità di prender parte a un'intera giornata accademica e sperimentare in prima persona le lezioni di canto, danza e recitazione insieme agli allievi. In questo modo, i ragazzi potranno partecipare attivamente alla realtà della scuola, acquisendo una maggior confidenza con tutto ciò che li attenderebbe qualora intraprendessero il percorso formativo e confrontandosi direttamente con chi già ne fa parte.

Al termine della giornata i docenti di danza, canto e recitazione, esprimeranno la loro valutazione riguardo il livello di ciascun candidato in ciascuna materia. Le votazioni assegnate andranno a formare una graduatoria di accesso all'accademia per l'anno scolastico 2018/2019.

DETTAGLI.

Per l'occasione, sarà necessario presentarsi muniti di curriculum e di foto in primo piano, oltre che, naturalmente, di un abbigliamento comodo e consono alle lezioni di danza.

Per ragioni organizzative è obbligatoria l'iscrizione alle audizioni, che può essere effettuata telefonicamente o tramite e-mail.

In seguito a tale comunicazione, verranno assegnati a ciascun candidato giorno e orario nel quale presentarsi per frequentare un'intera giornata accademica.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

Dreaming Academy

049.2021937

info@dreamingacademy.it

www.dreamingacademy.it​

Facebook: www.facebook.com/DreamingAcademy/