Audizioni per l'anno accademico 2017/2018 alla Dreaming Academy di Padova

L'accademia Dreaming Academy, in occasione del mese di orientamento scolastico, apre le sue porte a tutti coloro che vogliano specializzarsi nello studio delle arti sceniche e performative.

A partire dal 1 febbraio, nella sede di Padova in via Montà, verrà indetta la prima sessione di audizioni per l'anno accademico 2017/2018.

Le varie sessioni di audizioni si propongono di selezionare nuovi studenti volenterosi di iniziare o proseguire lo studio delle materie artistiche inserendosi nel percorso accademico offerto dalla Dreaming.

Da quest'anno per tutti i candidati il provino consiste nella frequenza di un'intera giornata accademica spaziando tra lezioni di canto, danza e recitazione.

Con questa nuova tipologia di "selezione" ai ragazzi viene dato modo di assistere e partecipare attivamente alla realtà della scuola, acquisendo una certa confidenza con quella che potrebbe diventare una frequenza futura vera e propria.

Durante l'arco della giornata, i docenti daranno a ciascun allievo una valutazione per ogni disciplina artistica affrontata.

Le votazioni assegnate andranno dunque a formare una graduatoria di accesso all'accademia per l'anno scolastico successivo.

Per l'occasione, sarà necessario presentarsi muniti di curriculum e di foto in primo piano oltre che, naturalmente, di un abbigliamento comodo e consono alle lezioni di danza.

Per ragioni organizzative è obbligatoria l'iscrizione alle audizioni, che può essere effettuata telefonicamente o tramite email. In seguito a tale prenotazione, verranno assegnati a ciascun candidato giorno e orario nel quale presentarsi per frequentare la giornata accademica.

Dal 2012 la Dreaming Academy si occupa della formazione di tutti coloro che vogliono entrare nel mondo lavorativo del musical e dello spettacolo coniugando materie artistiche diverse, che vengono affrontate sia dal punto di vista pratico che da quello teorico.

Tale proposta formativa post-diploma ha una durata di tre anni e prevede una frequenza di trenta ore settimanali, obbligatoria al fine della promozione all'anno successivo.

Ad oggi Dreaming resta l'unica accademia in Italia che garantisce alla fine del percorso di studi un diploma riconosciuto a livello nazionale ed internazionale e che specializza i propri allievi qualificandoli come Tecnici delle Arti Sceniche e Performative.

INFORMAZIONI

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Dreaming Academy - 049.2021937 - info@dreamingacademy.it - www.dreamingacademy.it

Facebook: www.facebook.com/DreamingAcademy/

Twitter: www.twitter.com/DreamingAcademy

Instagram: www.instagram.com/dreamingacademy/