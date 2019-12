Drown, esce "The Cave" il disco dell’artista padovano Alberto Bombarelli

Istintivo, sognante, collettivo e allo stesso tempo assolutamente personale. Il nuovo disco "The Cave" di Alberto Bombarelli, in arte Drown, è un viaggio nella riflessione della mente umana: malinconico, realista, un tragitto in cui in fondo si avverte un tiepido barlume di speranza: «L'idea originaria mi è venuta in viaggio a New York, visitando il Metropolitan Museum. Le prove sono iniziate poi nel 2017, circa un anno prima di iniziare a registrare, a marzo 2018. Il disco è stato finito a giugno. Da allora ho attraversato un periodo di riflessione, la stessa posta nelle undici tracce».

«Ne vale la pena»

Uscito per l’etichetta padovana Iohoo Records e frutto delle collaborazioni con lo Studio2 di Padova e Nusica di Treviso, l’album è stato registrato con l’ausilio di Luca Della Gasperina (tastiere), Flavio Agostini (basso) e Marco Buffetti (batteria). Un rifugio, uno studio, un omaggio alla musica, cantato e suonato, che unisce le preoccupazioni dell’artista alle incertezze dell’uomo, nella sua quotidianità: «Fare musica nel 2019 non è facile. Più o meno tutti noi ambiamo a soddisfazioni mondane e ancora viene tenuto vivo il mito che la musica sia una sfavillante possibilità per realizzarle, ma non può essere tutto lì. Non di rado mi viene il pensiero di quanti problemi mi risparmierei lasciando perdere la scrittura di musica, ma ciò che salva e ti fa cambiare idea è il dialogo con le persone. Basta questo per ricordarsi che ne vale la pena».

Il nuovo album

L’album esce su Spotify e sulle principali piattaforme venerdì 13 dicembre; il singolo London è stato rilasciato lunedì 25 novembre. La pubblicazione è stata preceduta da un Lyric Video, rigorosamente in formato verticale, pubblicato sul canale dell’etichetta.

Alberto Bombarelli

Alberto Bombarelli (Padova, 1993). Laureato in scienze del linguaggio e musica jazz.

Con il progetto solista Drown ha già pubblicato due dischi, disponibili su Spotify: nel 2019 la sua terza pubblicazione personale.

Cofondatore degli Hope at the Bus Stop, Alberto attualmente lavora come insegnante di musica.

Drown – The Cave (2019)

Antelopes Vanuatu New Ireland Norwegian Dance Raindrops Dreams La Musica Simpa Boy (Album Edit) The Hunter Butterfly London

Spotify

http://tiny.cc/tofigz

London – Lyric Video

https://youtu.be/7mzRKidN7dQ