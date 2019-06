Un cast di stelle per i suoi primi 20 anni: ecco i big della musica sul palco del Festival Show

Il nuovo palco di 300 mq è pronto, Anna Safroncik ha preso il timone della conduzione, il corpo di ballo, le miss e l’Orchestra Sinfonica sono al nastro di partenza: ormai mancano solo due settimane all’inizio dell'attesa ventesima edizione di Festival Show.

Anna Safroncik

La popolare attrice, che sarà affiancata da Paolo Baruzzo, coordinatore del tour organizzato da Radio Birikina e Radio Bellla & Monella, ha detto di essere entusiasta di questa nuova avventura: «Con Festival Show non mi sono reinventata, anzi è un modo alternativo di stare sul palcoscenico, dove praticamente sono nata e cresciuta. Sarà una grande emozione far parte del mondo della musica per questa estate». Anche quest’anno i big della musica saranno i protagonisti delle 8 tappe gratuite, dal 30 giugno a Padova, al 7 settembre a Trieste: un cast formato da artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e dai più recenti fenomeni della scena musicale.

I big della musica

Questi i primi big della musica italiana confermati: Benji & Fede, Loredana Bertè, Nek, The Kolors, Elettra Lamborghini, Lo Stato Sociale, Arisa, Emis Killa, Paola Turci, Shade, Fred De Palma, Federica Abbate e Lorenzo Fragola, Roby Facchinetti, Enrico Nigiotti, Alberto Urso, Patty Pravo, Le Vibrazioni, Chiara Galiazzo, Dear Jack e Pierdavide Carone, Al Bano, Alessandro Casillo, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Biondo, Deborah Iurato Ft. Soul System, Emma Muscat, Fausto Leali, Federica Carta, Mr. Rain, Paolo Belli, Riccardo Fogli e I Selton

Artisti emergenti

Sul palco si alterneranno anche alcuni artisti emergenti che si stanno facendo conoscere come Alvis, Luna, Leo Gassmann, Martina Attili, Ylenia Lucisano, Peligro, Rosmy, Gianmarco Gridelli e i 12 concorrenti selezionati attraverso Festival Show Casting: Alberto Boschiero (TV), Ambra Flamini (FR), Camì (TN), Carlo Borghesio (PD), Devis (CH), Ellynora (RM), Enrica Tara (LT), Irene Guglielmi (LI), Jessica Tozzato (VE), Kram (RC), Miriana D'Albore (CE) e Tobia Lanaro (VI).

Festival Show

Festival Show festeggia il ventennale: una storia entusiasmante fatta di volti celebri, di sorrisi e di applausi. Il tour estivo itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bellla & Monella è nato nel 2000, da un’idea di Roberto Zanella, editore del più grande network radiofonico del nord Italia. Queste le 8 città che si sono aggiudicate una tappa del festival 2019: il 30 giugno in Prato della Valle a Padova, il 6 luglio all’Isola dell’Unione di Chioggia (Venezia), il 25 luglio all’Arenile Madonna dell'Angelo di Caorle (Venezia), il 1° agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia), l’8 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), il 20 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 23 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia) e il 7 settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste. Anche per il 2019 è rinnovata la partnership con Real Time (canale 31 del DTT del gruppo Discovery Italia) che, per il quarto anno consecutivo, seguirà l’evento come media partner e confezionerà quattro speciali in prima serata con il meglio di Festival Show 2019, in onda a partire da agosto. La produzione di Festival Show è riconosciuta per la qualità, l’imponenza del palco, l’affidabilità e la professionalità delle persone che ci lavorano per portare in scena uno spettacolo che miscela sapientemente musica, ballo e divertimento. Squadra che vince non si cambia perché per governare una macchina complessa ci vogliono talento, esperienza e competenza. Festival Show è arrivato a conquistare prima l’Arena di Verona, dove si è svolta per quattro anni la finale (2014-2017) e, dall’anno scorso, la storica Piazza Unità d’Italia a Trieste. La direzione commerciale e artistica è di Mariano Sannito, il coordinamento artistico di Stefano Favero. La regia televisiva è affidata ancora una volta a Claudio Asquini, mentre la direzione della fotografia è a cura di Renato Neri (light designer di eventi come Festivalbar) che rinnova il palco in ogni edizione. In ogni tappa gli artisti sono accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean-Marie; sarà presente anche la sezione dell'Orchestra Ritmico Sinfonico Italiana, già protagonista di Sanremo Young su Rai Uno: formata da 12 elementi, racchiude alcuni tra i migliori giovani musicisti del panorama nazionale provenienti da tutta Italia. Valore aggiunto è dato dallo staff tecnico, che da sempre con stile e professionalità costruisce un grande show applaudito da decine di migliaia di persone, e dagli sponsor, che animano il pre-show, il backstage e impreziosiscono le piazze con i loro stand. Addetti al controllo Pantere Security.

Solidarietà

Festival Show è anche solidarietà, grazie al sodalizio con la Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Da sempre, infatti, promuove nelle piazze una raccolta fondi che alla fine delle otto tappe viene versata nelle casse della Fondazione. Festival Show ha donato in questi anni 630.000 euro. I vent'anni di tour sono anche un importante evento editoriale. Dal 28 giugno sarà in edicola il libro fotografico "Festival Show - Vent’anni di successi in 100 foto esclusive nelle città di Veneto e Friuli Venezia Giulia" edito da Azzurra Music. È un libro che racconta, per emozionanti immagini, i vent'anni di spettacoli attraverso le presentatrici, i big sul palco e gli sguardi sulle piazze gremite di persone.