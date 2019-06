In cinquecento alla Mondadori Bookstore per la "Twerking Queen" Elettra Lamborghini

Sono giovanissimi e non hanno paura del caldo pur di vedere la loro beniamina. In coda già dalle 11 di mattina, sebbene l'appuntamento fosse alle 14.30, davanti alla Mondadori di piazza Insurrezione per incontrare la “Twerking Queen", nome che le viene attribuito spesso e che ora è diventato il titolo del suo primo album. Dopo il successo di "Pem Pem" Elettra Lamborghini riesce a conquistare anche Padova con ben cinquecento persone in attesa di un selfie e del firmacopie del cd.

Nonna Agnese accompagna la nipote

Per lo più minorenni accompagnati da genitori e amici. Come nonna Agnese che da Roncaglia si è fatta ben tre ore in piedi in attesa che Karol, la nipote, incontrasse la sua beniamina: «Elettra l'ho vista in tv, a me sembra un personaggio positivo per i giovani. Mia nipote ci teneva tanto ad esserci».

La chiave del successo? L'immediatezza e la semplicità

Elettra dimostra disponibilità e da subito si mette a incontrare i fan. Arriva a piedi, saluta e vedendola si ha come la voglia di andarci a bere qualcosa insieme, anche se, come dice nel video, lei è astemia. Per nulla blasonata sebbene non manchino le collaborazioni importanti nel suo primo disco con, tra gli altri, Pitbull, Guè Pequeno, Sfera Ebbasta e MC G1. La sua fama, oltre a un timbro vocale subito riconoscibile è data dall'immediatezza e dalla semplicità con cui si pone, dimostrando che spesso sono questi gli ingredienti per il successo.