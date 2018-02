Elezioni 2018, i candidati alle prossime elezioni si affrontano: la sfida mercoledì

Match tra i maggiori partiti politici mercoledì 21 febbraio alla sala Don Milani di via Marconi a Mandriola di Albignasego. Il dibattito politico in vista delle prossime elezioni 2018.

Candidati

A sfidarsi i candidati di alcuni partici politici:per il Movimento 5 Stelle Francesca Betto, per Più Europa Corrado Bidoia, per il Popolo della Famiglia Massimo Brasiliani, per Potere al Popolo Giulia Carraro, per la Lega Nord Paola Ghidoni, per Liberi e Uguali Sara Mondini, per 10 Volte Meglio Donatella Noventa e per il partito democratico Fabio Verlato. Modera la giornalista Roberta Polese.