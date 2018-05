"Ciao fioi!", la rockettara sexy Emma Marrone saluta tutti e fa esplodere d'energia la Kioene

Non è la prima volta che la cantante salentina viene ad omaggiare la città del Santo e lunedì 19 maggio, in un concerto non facile, lei non si risparmia. Capisce subito che tra il pubblico della Kioene arena non mancano gli irriducibili, come Linda che confida e racconta del concerto del 2014 a Piazzola nella magica cornice di Villa Contarini. Tra il pubblico molti quindi l'hanno già vista live, certo mai con le canzoni del suo ultimo lavoro "Essere qui", e il rischio di deludere le aspettative è alto. Tutto questo altro non sarà che un'adrenalina magnetica che Emma farà esplodere sui presenti. Una sfida che affronterà con le unghie e i denti, mostrando che in questa versione intima dove lei si presenta solo con la band, il livello a cui ci ha abituato non viene in nessun modo scalfito.

Sbarazzina innocente

Emma appare a tratti come una ragazza sbarazzina innocente, ma tutt'altro che svampita, anzi. È molto focalizzata, sa bene quello che vuole: che il pubblico si diverta. E in effetti succede davvero che ad un tratto ci si ritrovi sul parterre a saltare e a battere le mani a ritmo, mente lei sul palco si dà alla pazza gioia sudando. Tre cambi d'abito, dita che simulano una pistola che poi viene leccata, discese mozzafiato da un primo piano costruito ad hoc sul palco copiando il tipico gesto dei pompieri, tutto ciò non lascia scampo e riesce a trasformare la serata in qualcosa di unico.

"Ciao fioi"

"Mi hanno detto che qui si dice 'Ciao fioi e ciao fie’" e il pubblico va in delirio tanto che Emma ripeterà ancora e ancora questo "ciao” e ogni volta sarà un boato pieno di eccitante ilarità.

Buona fortuna

Forte, decisa e senza fronzoli, Emma Marrone ripensa a chi continua a giudicarla solo come una ragazza dalla provincia di Lecce, che se non avesse fatto Amici non sarebbe stata nessuno. Ride e se ne frega mentre canta e balla come a dimostrare che non bastano solo le scelte giuste, ci vuole anche il talento. Un augurio di buona fortuna e di poter sempre realizzare i sogni è quello che rimane del concerto. A Padova Emma ha dimostrato di sapersi prendere il pubblico di pavoneggiarsi senza problema alcuno il palcoscenico, ma la condicio sine qua non è quella di vivere il live in sincronia con l'artista.

La scaletta della serata

L’isola

L’amore non mi basta

Portami via da te

Le ragazze come me

Trattengo il fiato

Facciamola più semplice

Occhi profondi

Schiena

Nel posto più lontano

Sorrido lo stesso

Amami

Mi parli piano

Calore

Luna e l’altra

Quando le canzoni finiranno

Le cose che penso

Effetto domino

Cercavo amore

Sottovoce

La mia città

Malelingue

Il paradiso non esiste

Coraggio