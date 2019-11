“Think smart – be smart”: la tecnologia a servizio delle imprese, incontro a Padova

ErgonGroup, conoscere le nuove tecnologie per snellire i processi aziendali. Giovedì 28 novembre la società patavina organizza un pomeriggio di lavori per aiutare le aziende a superare le sfide del futuro.

La tecnologia può essere un valido alleato ma bisogna saperla utilizzare e in modo efficace: si può riassumere così il leitmotiv dell’iniziativa di ErgonGroup, società di riferimento nell’ambito della consulenza e formazione, che giovedì 28 novembre dalle ore 15 a Padova, al Fenice Green Energy Park, offrirà a imprenditori, manager e responsabili aziendali l’occasione di approfondire e toccare con mano i temi della digitalizzazione entrando concretamente nel mondo dell’industria 4.0.

Introdurre la digital transformation nelle imprese significa avere a disposizione soluzioni più efficaci per accelerare e snellire i processi aziendali ma, come afferma il Presidente di ErgonGroup, Daniele Della Bianca, “per essere veramente incisivi è determinante essere preparati”. Ed è proprio in quest’ottica che la società patavina, forte del suo know-how nel campo della consulenza e formazione nell’accompagnare le aziende verso un miglioramento di tutta l’organizzazione aziendale, mette a disposizione le proprie competenze per approfondire, conoscere e sviluppare digital skills attraverso applicazioni e laboratori esperienziali.

“È fondamentale che l’imprenditore e i vertici aziendali capiscano e conoscano l’opportunità di questo cambiamento – sottolinea Della Bianca - convincendosi di dover delineare una strategia per mettere a punto poi un percorso di trasformazione con progetti concreti e condivisi.

Le attività che metteremo in campo aiuteranno a comprendere quanto siano fondamentali la comunicazione interna delle informazioni, l’ottimizzazione della gestione dei dati, la gestione ottimale del tempo delle attività di ufficio e come canalizzare impegno ed energie solo in attività a valore per l’azienda e i clienti. Ma daremo anche un supporto per capire come monitorare il processo di produzione, aumentare l’efficienza degli impianti di produzione, riducendo gli sprechi ed evitando eventuali fermi macchina”.

Programma

Il programma - 28 novembre 2019 ore 15 – 18.30

Fenice Green Energy Park - Lungargine Gerolamo Rovetta, 28 - Padova

15 Accoglienza e registrazioni

15.30 Customizzare a prezzi ragionevoli: scenari delle imprese del Nord Est

16 Digital Transformation: come applicarla concretamente in azienda

16.30 Le persone al centro: come sviluppare le Digital Skills

17 Laboratori esperienziali: come passare dalla teoria alla pratica

Laboratorio 1 Monitorare il processo di produzione: evitare lo spreco ed essere più efficienti

Laboratorio 2 Gestire il tempo nelle attività d’ufficio: capire quanto e dove investiamo il nostro tempo e riconvertire energie e sforzi in attività a valore.

18.30 Aperitivo delle idee

