Nuova Escape room a Padova: un galeone pirata approda all’Arcella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'escape room Iscampa dell'Arcella (via Guido Reni 67/B, di fianco alla Pasticceria Le Sablon) si arricchisce di una nuova ambientazione.

Dopo l'eccentrica zia Agata e i suoi enigmi, dal 16 dicembre è possibile avventurarsi in un galeone pirata per trovare un potente artefatto: la Lucertola FabergèTM. Il filone è quello delle storie di pirati, con ispirazioni da grandi classici come Peter Pan e I Goonies, fino ad arrivare ai più recenti One Piece e Black Sails.

La storia, omaggio al videogioco cult degli anni '90 "Monkey Island" inizia così: "Tot" anni fa il Capitano Baffo D. Legno decise di partire alla ricerca di un leggendario gioiello dai poteri magici : la Lucertola Fabergè™ e da quel momento sparì senza lasciare nessun indizio fino ad oggi. Il suo Galeone "La Nutria Nera" è misteriosamente ricomparso al porto dell'Isola Senza Nome™ ma del Capitano Baffo D. Legno e della sua ciurma, non v'è traccia alcuna a bordo.

I gruppi (da 2 a 8 giocatori) hanno un'ora di tempo per svelare il mistero, trovare la lucertola e fuggire dal galeone, diventando i più temibili pirati della storia. Con l'apertura di una seconda stanza a tema, Davide Vettore, titolare dell'attività ha voluto creare una stanza più complessa, che potesse dare filo da torcere anche agli esperti delle escape room. Inoltre ha curato molto l'ambientazione: l'odore del legno, le corde, le luci soffuse trasportano in un mondo fantasy, senza puntare su situazioni angoscianti ma solo e unicamente sul divertimento e sulla sfida.

Quello che colpisce è la passione di Davide per il suo lavoro, ha infatti iniziato completamente da solo a maggio 2016, lasciando un lavoro da dipendente nel campo dell'informatica e seguendo i suoi interessi. Da sempre affascinato dal mistero e dai rompicapi, crea enigmi e nuove storie con fantasia e creatività, rendendo le sue stanze divertenti e assolutamente mai banali.

Cos'è un escape room

Un'escape room è una forma di intrattenimento attivo: i partecipanti, chiusi in una stanza, devono risolvere enigmi, aprire lucchetti, cercare e capire gli indizi, risolvere codici, con lo scopo di uscire prima dello scadere del tempo. L'escape room è adatta a tutti, non è un gioco di paura ma di abilità, e non serve essere appassionati di un genere o essere dei geni: basta un po' di intuito e una buona propensione al lavoro di squadra. La collaborazione infatti è determinante, per non perdere tempo prezioso è importante dividersi i compiti e comunicare velocemente, tenendo sempre a mente la situazione generale. Per queste sue caratteristiche l'escape room viene utilizzata anche come attività alternativa di team building o selezione del personale, oltre ad essere un ottimo divertimento per gruppi di amici, famiglie, colleghi di università o lavoro.

RIFERIMENTI

Iscampa - Escape Room Via Guido Reni, 67/B - Padova

Telefono: 348 6544670

Email: info@iscampa.it www.iscampa.it

Gallery