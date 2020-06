Più forti anche del diluvio: “Colli Euganei Music Streaming” cala il tris, incantando tutti

Lo chiamano “il bello della diretta”, anche se di bello ha gran poco o forse proprio nulla. Soprattutto quando le alternative scarseggiano. Quando la macchina è ben rodata, però, la soluzione in extremis che salva capra e cavoli salta sempre fuori. E una volta vinta l'ennesima sfida si può gioire doppiamente: vi raccontiamo il “dietro le quinte” del terzo appuntamento di “Colli Euganei Music Streaming”.

Dietro le quinte

Martedì 2 giugno, ore 18.30 in punto: a Villa Beatrice d'Este, sul Monte Gemola, fervono gli ultimi preparativi. Le ragazze de “Les Fleurs Ensemble”, quartetto d'archi scelto per l'occasione, ripassano gli spartiti e controllano gli strumenti mentre tutto intorno si collegano microfoni e si testano telecamere e tablet con un ronzio di sottofondo di nome drone. È quasi tutto pronto, insomma. Ma Giove Pluvio decide di metterci lo zampino, e ci va giù pesante: le prime gocce di pioggia si tramutano in vero e proprio rovescio temporalesco, e scatta il fuggi fuggi generale con conseguente “messa al riparo” di tutta l'attrezzatura tecnologica. Le imprecazioni si sprecano, ma dopo cinque secondi il pensiero è uno solo: serve un piano “B”. C'è chi studia la possibilità di effettuare l'esibizione nell'ampio salone all'interno della splendida villa (concessa per l'occasione da Butterfly Arc, dal dottor Moretto e dal circuito dei musei della provincia di Padova), chi cerca gli angoli più riparati dal forte vento e chi incrocia i dati meteorologici per capire quando (e se) il maltempo darà tregua. Tranquilli, come in ogni favola arriva il lieto fine: la location ideale viene trovata, la pioggia se ne va e la magnifica performance del quartetto va in onda in streaming sulle pagine Facebook di Colli Euganei e Videoe20, deliziando tutti.

“Les Fleurs Ensemble”

Se siete tra i pochi che non l'hanno ancora vista, ve la riproponiamo qui sotto. Non prima, però, di esserci complimentati con gli organizzatori: fidatevi, per loro è stata una faticaccia. Ma alla fine il duro lavoro ripaga sempre.