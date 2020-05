Un live streaming da record: il "pianista fuori posto" incanta dalla terrazza sui Colli Euganei

«La musica del pianoforte ha trovato in quell'angolo dei Colli la culla ideale per unire il cielo e la terra dentro l'infinito del cuore di tutti»: è ancora in estasi Paolo Zanarella - da tutti conosciuto come "Il Pianista fuori posto" - dopo il successo dell'emozionante esibizione tenutasi in diretta streaming da una piccola radura sul Monte della Madonna a Teolo per il primo appuntamento al tramonto del progetto "Colli Euganei Music Streaming".

Il video

Un progetto ideato, promosso e gestito da ColliEuganei.it (portale di destinazione turistica gestito dal team capitanato da Marco Barbieri e Matteo Turetta con sede operativa a Bresseo di Teolo), e da Videoe20.net ​di Matteo Menapace - noto videomaker padovano, autore dei video dei più noti appuntamenti di Padova e provincia - con il supporto tecnico di Archetipo di Padova, ​start-up ad elevato contenuto tecnologico che utilizza e sviluppa servizi di telerilevamento mediante droni, metodi per la ricerca archeologica e metodologie di riprese video innovative. La prima diretta streaming, durata circa tre quarti d'ora, ha visto numeri importanti in termini di coinvolgimento e partecipazione, con picchi di 400 utenti unici connessi. L’istante successivo alla chiusura della diretta i contatori dei social network contavano circa 13.000 visualizzazioni uniche del video, 33.000 persone coinvolte, 800 interazioni dirette con la diretta e 2.000 click sul post. Per chi se la fosse persa ecco l'esibizione completa del "pianista fuori posto" Paolo Zanarella: