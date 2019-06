“Estate di favole 2019”, rassegna itinerante di spettacoli per bambini e famiglie

“Estate di favole 2019” è la rassegna itinerante di spettacoli per famiglie firmata dalla Compagnia Teatrale Gli Alcuni per alcuni comuni del padovano. Un unico cartellone composto da otto appuntamenti teatrali , in sei diverse piazze , per collegare più comuni e promuovere il territorio, facendo in modo che il teatro:

diventi un piacevole momento di socializzazione e soprattutto di “scoperta” per i bambini più piccoli, che imparano a conoscerlo e ne diventano protagonisti attivi;

venga vissuto in “luoghi alternativi” della città come piazze, parchi o giardini.

Con queste premesse è nata una rassegna che vedrà animare piazze, strade e parchi dei comuni con gli spettacoli de Gli Alcuni. Il pubblico sarà parte attiva in tutti gli spettacoli che portano sul palco fiabe classiche e moderne, utilizzando lo strumento del teatro d’attore con videoproiezioni e con uso di pupazzi. I comuni coinvolti nel progetto sono: Camposanpiero, Campodarsego, Massanzago, Trebaseleghe, Piombino Dese, Borgoricco.

Sergio Manfio – direttore artistico de Gli Alcuni, presenta la rassegna: “Per fortuna nel nostro tempo così tecnologico, spesso distratto e frettoloso, c’è ancora la possibilità di narrare storie per i bambini, di viverle insieme a loro… Siamo felici di essere riusciti, insieme ai responsabili della Cultura di sei comuni, a “costruire” una interessante rassegna itinerante di spettacoli di qualità, che contribuirà senza dubbio alla coesione territoriale e consentirà di tessere nuovi rapporti tra le persone. I giovanissimi e le loro famiglie verranno idealmente uniti dal teatro che – oltre all’aspetto ricreativo – offre sempre interessanti spunti di dialogo e interazione, oltre che ottime occasioni per trascorrere insieme un tempo di qualità, magari “inseguendo” gli spettacoli di piazza in piazza. Gli allestimenti proposti sono gli ultimi messi in scena dalle nostre compagnie teatrali e presentano linguaggi diversi in cui comunque l’aspetto di coinvolgimento del giovane pubblico – invitato a danzare, cantare e interagire con le attrici e gli attori nella costruzione della storia – è sempre predominante. Negli spettacoli i più piccoli ritroveranno insieme attori e pupazzi, ma anche proiezioni di cartoni animati con personaggi amatissimi come i Mini Cuccioli, in onda sui canali Rai Ragazzi.”

Gli assessori e consiglieri alla Cultura dei comuni aderenti dicono: "Riscoprire il pubblico dei bambini e delle bambine è una scommessa importante nei confronti delle giovani generazioni, ma anche un’opportunità per lasciarsi prendere dal fascino della narrazione e della rappresentazione. È un processo dello spirito, ma anche un’operazione culturale che trova un collegamento forte con quella “educazione al racconto”, che le nostre biblioteche incoraggiano e sostengono quotidianamente e di cui principale nutrimento sono, appunto, le favole. In questo contesto, la rassegna teatrale Estate di Favole, promossa da Gruppo Alcuni, può avere un ruolo importante grazie alla capacità di unire svago, osservazione e riflessione. Se il pubblico dei ragazzi è giustamente esigente, la qualità e attrattività della rassegna e lo spessore artistico delle compagnie teatrali che si esibiranno, costituiscono il presupposto e la garanzia per il successo dell’iniziativa. Con questa certezza, rivolgiamo un affettuoso saluto ai genitori e, naturalmente, ai bambini e alle bambine che, con il loro entusiasmo, saranno i veri protagonisti di questa Estate di Favole."

Estate di favole 2019 – Il calendario degli appuntamenti

Venerdì 14 giugno ore 21

ROSSO COME CAPPUCCETTO ROSSO con Polpetta e Caramella

Parco Villa Campello, via Tiso 12 Camposampiero

Mercoledì 19 giugno ore 21

SPECCHIO SERVO DELLE MIE BRAME con Polpetta e Caramella

Parco Tergolandia - Bronzola di Campodarsego

Giovedì 27 giugno ore 21

CONIGLIO CILINDRO E LA SPADA NELLA ROCCIA con Polpetta e Caramella

Scuola primaria G.B. Tiepolo via Cavinazzo 31/B Massanzago

Mercoledì 3 luglio ore 21

IL GATTONE SENZA STIVALI con Fata Corolla e Fata Valeriana

Parco Tergolandia - Bronzola di Campodarsego

Giovedì 11 luglio ore 21

LEO DA VINCI MISSIONE MONNA LISA con Il Capi e l’Assistente

Anfiteatro del Palasport via Don Orione 6 Trebaseleghe

Mercoledì 17 luglio ore 21

LA VOCE DELLA SIRENETTA con Fata Corolla e Fata Valeriana

Piazza Pio X PIOMBINO DESE

Giovedì 25 luglio ore 21

I MUSICANTI DI BREMA con Polpetta e Caramella

Piazza del Municipio Viale Europa 10 Borgoricco

Giovedì 8 agosto ore 21

VIAGGIO SEGRETO TRA I QUADRI con Fata Corolla e Fata Valeriana

Piazza Pio X Piombino Dese

Al termine di ogni spettacolo si può richiedere allo staff della Compagnia il timbro dei Mini Cuccioli: collezionando i timbri si possono conquistare dei simpatici gadget.

Informazioni e costi: Per informazioni sui singoli spettacoli contattare le biblioteche e gli uffici Cultura dei Comuni presso i quali si svolgeranno| Informazioni allo 0422.421142 e distribuzione2@alcuni.it

Cosa raccontano gli spettacoli:

“Rosso come Cappuccetto Rosso” con Polpetta e Caramella

Un’inedita, divertente rilettura della fiaba di Cappuccetto Rosso, che coinvolge e diverte il giovane pubblico grazie anche a splendide canzoni e danze da ripetere tutti insieme. I colori possono essere mescolati tra loro per dar vita a nuove sfumature che, nel caso della nostra fiaba, risolveranno dei problemi proprio a Cappuccetto Rosso. I Cuccioli interpreteranno i personaggi… con un finale a sorpresa!

“Specchio servo delle mie brame” con Polpetta e Caramella

I Cuccioli, Polpetta e Caramella si trovano a dover fare i conti con la fiaba di Biancaneve, ma soprattutto con la perfida Regina. Mentre stanno allestendo la rappresentazione della fiaba, la Regina appare davvero e i nostri amici non sanno più come liberarsene. Servirà l’aiuto dei bambini in sala!

“Coniglio cilindro e la spada nella roccia” con Polpetta e Caramella

Il coniglio Cilindro cerca di estrarre la famosa spada nella roccia mentre la terribile Maga del Cappello cerca di ostacolarlo. A questo punto i Cuccioli devono “inventare” un Mago Merlino per sconfiggere la Maga del Cappello. Ma come si inventa un Mago?

“Il gattone senza stivali” con Fata Corolla e Fata Valeriana

Fata Corolla racconta a Fata Valeriana la fiaba della principessa Clelia e del suo gatto. Clelia ha un micione di nome Otto che pensa solo a mangiare tanto che non riesce più ad arrampicarsi sugli alberi. Clelia vorrebbe giocare con Otto ma il gatto non ne vuole sapere di salire sull’albero, anche se per la sua cara amica farà questo e ben altro!

“Leo Da Vinci missione Monna Lisa” con Il Capi e l’Assistente

Il Capi e l’Assistente stanno preparando un nuovo film che ha come protagonista il giovane genio Leonardo da Vinci. Leonardo sogna di poter volare e condivide il suo desiderio con gli amici Lorenzo e Lisa. Ma che ruolo hanno il Capi e l’Assistente in tutto questo?

“I musicanti di Brema” con Polpetta e Caramella

L’asino aveva perso la sua energia, il cane si stancava, il gatto aveva cambiato dieta, il gallo come sveglia non funzionava più. I quattro amici decisero quindi di cercare fortuna a Brema, inventandosi il mestiere di “musicanti”. Lungo la strada si ripararono in una casa… e il resto lo conoscete bene!

“La voce della Sirenetta” con Fata Corolla e Fata Valeriana

La Sirenetta si vede rubare la bella voce dalla cattivissima Maga Cornacchia. Per aiutarla, le due fate protagoniste Corolla e Valeriana aprono un librone degli incantesimi da cui esce un simpatico pinguino, pronto a rendersi utile aiutandole a uscire dai pasticci in cui si sono cacciate.

“Viaggio segreto tra i quadri” con Fata Corolla e Fata Valeriana

Maga Cornacchia vuole distruggere i fiori e gli alberi della terra cominciando, non si sa perché, proprio dai quadri. Grazie a un incantesimo, le due fate Corolla e Valeriana acquisiranno il potere di entrare nei quadri per cercare di bloccare i piani di Maga Cornacchia. Ci riusciranno? Questo è un segreto che non possiamo svelarvi…

La programmazione e le sinossi complete degli spettacoli sono sul sito www.teatrosantanna.it

Gallery