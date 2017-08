Fine estate 2017, spiagge vuote e parchi divertimento senza code per i padovani

Si chiude la fortunata stagione estiva 2017: un anno di boom di presenze in tutta Italia, che ha portato sulle coste e sui monti della nostra bella penisola un ricco turismo nostrano e straniero. E se le giornate da un lato si accorciano, non sono pochi i vantaggi per chi è ancora in ferie o per chi riesce a ritagliarsi mezza giornata o una intera per riassaporare il piacere della vacanza. Spiagge ormai svuotate, acque limpide e parchi di divertimento più liberi e accoglienti possono consentire un relax doppio rispetto a quello delle frenetiche giornate agostane.

COSA FARE. Per chi non è lontano da Venezia, c’è per esempio il parco di divertimento a tema acquatico Aqualandia, premiato ai Parksmania Awards 2016 per la decima volta come migliore Parco a tema acquatico d'Italia e fra i 10 migliori al mondo, vero e proprio social park. Un’immersione in un’oasi caraibica con tutta l’adrenalina che serve a grandi e piccini: 80mila mq di isole di felicità e divertimento per tutti. Da Funny Land, l’area attrezzata per fare giocare le famiglie in totale sicurezza, alle attrazioni più adrenaliniche. Come Scary Falls, lo scivolo alto 38 metri e con cadute quasi verticali con la magia della realtà virtuale per assicurare un’esperienza plurisensoriale unica.

LE ATTRAZIONI. I visori di ultima generazione rendono quest’avventura ancora più magica e da brividi, accendendo tutti i sensi, ascoltando il frastuono della cascata, visualizzando le immagini mozzafiato di un fiume amazzonico attraverso cui precipitare e vivendo le peripezie di un viaggio che culmina con uno straordinario salto nel vuoto. O la mitica torre del bungee jumping, tra le più alte d’Europa, da cui tuffarsi godendo di una panorama incredibile o ancora godersi le fresche onde della piscina di Shark Bay, la spiaggia di palme e sabbia bianchissima animata dai migliori dj set e fulcro dell’animazione di Aqualandia. Un vero e proprio viaggio altrove, capace di teletrasportare in una dimensione del divertimento e del benessere, completamente diversa. Il parco rimarrà pienamente operativo fino al 10 settembre.