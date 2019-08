Al Parco Frassanelle una settimana tra stelle cadenti, "Festa dell'acqua" ed Etherea

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Sarà una settimana veramente speciale quella di Ferragosto al Parco Frassanelle. Si comincia il 10 di agosto con la Notte delle Stelle: dalle ore 17 alle 24 il parco sarà aperto in notturna con un programma tutto dedicato alla volta celeste. Il clou alle 21.45 circa, con il Gruppo Astrofili di Padova che guiderà la classica caccia alle stelle cadenti nella notte di San Lorenzo: il tutto in una location d'eccezione, la collina che ospita Villa Papafava, nel cuore verde di Frassanelle.

Ma già a partire dalle 19.30 sarà possibile vistare l'originale mostra "Padova... seconda stella a destra": 40 immagini che indagano il rapporto tra l'uomo e il cielo nel corso della storia. A seguire l'astrofisico Leopoldo Benacchio ci porterà "alla ricerca di pianeti, stelle, Dei, fortune e castighi: fra chiese e monumenti padovani". Inoltre saranno aperte anche le Grotte del Conte.

Tra un evento e l'altro, per i più golosi, da non perdere i gelati artigianali di Mami Gelato Al Volo, le birre di Birdò Brewery, gli affettati, i formaggi locali dell'azienda agricola Valle Madonnina e i fritti di pesce con l'angolo bacaro di Nautilus fish & wine; ci saranno anche le marmellate della Casa sulla Collina. L'evento è patrocinato dal Comune di Cervarese Santa Croce, dall'Ente Parco Colli Euganei e dalla Provincia di Padova. Per la serata l'ingresso omnicomprensivo sarà di 10 euro (ingresso parco, visita grotte anche in notturna, mostra, conferenza con l'astrofisico, osservazione delle stelle cadenti). Per gli eventi in notturna (es. grotte) è consigliato l'uso di una torcia elettrica.

Il giorno dopo, domenica 11 Agosto, il Parco aprirà alle 10: torna l'appuntamento con le Domeniche nella Natura. Il fresco delle piante secolari di Frassanelle è pronto per dare ristoro in queste giornate di afa ferragostana. Ci sarà la possibilità di pranzare nel Parco portandosi il cestino da pic-nic oppure sfruttando i vari punti food allestiti per l'occasione. Per una domenica di puro relax al sicuro dal caldo della pianura.

Il 15 Agosto, Ferragosto, al Parco Frassanelle torna l'incredibile Festa dell'Acqua: dalle 10 alle 20 tanto divertimento per grandi e piccoli. Giochi con l’acqua, laboratori creativi, visite al parco, alle grotte e apertura straordinaria di Villa Papafava (per visitare la Villa occorre prenotare, maggiori informazioni scrivendo a info@frassanelle.it).

Tra i laboratori, per cui è gradita la prenotazione, da segnalare il tie-dye, adatto a grandi e piccoli, dove si potrà dipingere una t-shirt (su turni, a pagamento, t-shirt inclusa) ed il laboratorio di argilla (su turni, gratuito, per bambini) dove si realizzeranno oggetti poi da portare a casa. E ancora: le bolle giganti tutte da scoppiare e piccolo laboratorio dove i bimbi impareranno a costruire piccoli strumenti ricavati da materiali poveri che permetteranno di realizzare grandissime bolle di sapone; Acqua bene prezioso: storie miti e leggende d'acqua; Suoni Zuppi: laboratorio sulle voci dell'acqua; Body Music: circle-sound acquatico; Indovina Chi: riconoscimento dei suoni prodotti in acqua.

E per concludere questa settimana fuori dall'ordinario il weekend del 17 e 18 Agosto il Parco Frassanelle cambia volto: torna Etherea la fiera dedicata al mondo del gotico, steampunk e fantasy; lo staff di Gothika, l’annuale fiera nata a Treviso, propone una edizione estiva dell'evento nella splendida cornice di Frassanelle. Ci saranno incredibili stands a tema, ristorazione e spettacoli per grandi e piccoli. Inoltre la sera del 17 Agosto si terrà la quindicesima edizione della Notte delle Candele: la festa gotica più importante dell’estate italiana con 3 sale, 15 djs e un grande giardino per ballare fino al mattino.

Informazioni e contatti

Mail: info@frassanelle.it

Tel. 335 1274149 / 340 7714819

Web: https://www.facebook.com/parcofrassanelle/

- https://it.frassanelle.com