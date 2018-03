Estate al parco 2018: attività motorie per la terza età nei parchi cittadini di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Ogni anno il Settore servizi sociali del comune di Padova organizza una serie di attività motorie per la terza età all'aria aperta per camminare, fare ginnastica e stare in buon umore con tanti amici. Le attività si svolgono dal 17 maggio al 12 giugno in diverse zone di Padova.

Requisiti

essere residenti nel comune di Padova;

avere compiuto 60 anni;

essere in condizione non lavorativa.

Sedi e giorni dei corsi

parco delle Farfalle, via Vermigli (zona Mortise)

lunedì e giovedì, dalle 9 alle 10.15

parco Iris, via Canestrini (zona Sant'Osvaldo)

lunedì e giovedì, dalle 9 alle 10.15

parco degli Alpini, via Capitello (zona Montà)

martedì e venerdì, dalle 9 alle 10.15

parco Margherita Hack, via Cavallotti (zona Bassanello)

martedì e venerdì, dalle 9 alle 10.15

Costo

Gli incontri sono 8 al costo di 13 euro

Il costo potrebbe subire una lieve variazione in base all'aggiornamento Istat

Iscrizione

Le iscrizioni sono aperte dal 16 aprile nella sede dell'ufficio Attività creative terza età di via Giotto, 34.

Riferimenti

Ufficio Attività creative terza età - Settore Servizi Sociali - comune di Padova

via Giotto, 34 - Padova

049.651255

segreteriaterzaeta@comune.padova.it