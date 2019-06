Estremismo e violenza politica: a Villa Emo Calegaro di Teolo sabato 15 giugno Luca Telese prepara "Cuori Contro"

Nell'ambito della rassegna letteraria "Villeggendo" sabato 15 giugno alle ore 21 a Villa Emo Callegaro di Teolo, il giornalista Luca Telese (conduttore assieme a David Parenzo del programma di La7 "In onda") presenta il libro "Cuori contro".

Cuori

Un libro che indaga la stagione più dura del terrorismo e della contrapposizione tra estremismi, che proprio a Padova 45 anni fa vide le Brigate Rosse compiere il primo omicidio con l'assalto alla sede dell'Msi dio via Zabarella e l'uccisione di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci.

«Estremisti pazzi o criminali, sognatori dal grilletto facile, terroristi neri e rossi, politici in carriera; ma anche un coro di vittime, eroi dimenticati, madri, sorelle o fratelli che hanno perso quello che amavano di più, subendo discriminazioni e ingiustizie - spiega Luca Telese - il mio libro vuole essere tutto questo:ci sono testimonianze inaspettate e rivelazioni sulle ultime inchieste, di una stagione che ha lasciato ferite nella nostra società che devono ancora rimarginarsi del tutto».

Dialogo

Cuori contro non è solo un resoconto di sangue e lotta armata, è soprattutto una riflessione sul senso della memoria e della riconciliazione in un Paese sempre in bilico fra generosità e amnesie.

Dialoga con il giornalista Luca Telese lo speaker radiofonico Alberto Gottardo. L'ingresso in villa è gratuito.