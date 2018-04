"Europa in Prato", in migliaia a degustare specialità da tutto il mondo. Premiati i migliori stand

Torna anche quest'anno "Europa in Prato". Una manifestazione entrata ormai nell'agenda degli eventi in città.

Europa in Prato

L'organizzazione è a cura di Fiva Confcommercio nazionale e Fiva Ascom Padova, che al taglio del nastro, avvenuto a mezzogiorno di domenica 29 aprile, sono rappresentate da Ilario Sattin e Franco Pasqualetti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I premi ai migliori stand

Dopo il taglio sono stati premiati i migliori stand gastronomici presenti in Prato. Quello russo ha vinto nella categoria riguardante la proposta extra europea. A uno stand svizzero il premio originalità. In Toscana è andato quello dedicato alla sezione locale, intesa come italiana, in questo caso.

Il patrocinio del comune

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del comune di Padova, rappresentato dall'assessore al commercio Antonio Bressa. In tantissimi stanno affollando Prato della Valle, tra questi molti i turisti, anche stranieri. La manifestazione è aperta dalle 9 alle 23 e proseguirà fino alla sera del 1 maggio.