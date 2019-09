European Gospel Festival a Montegrotto: un successo che diventerà la Festa della Musica

European Gospel Festival a Montegrotto: un successo che diventerà la Festa della Musica Un successo prevedibile ma nella sua misura inaspettato: il fine settimana dell’European Gospel Festival con cori provenienti dall’Italia, ma anche dai Caraibi, dal Portogallo e dalla Slovenia ha richiamato a Montegrotto Terme migliaia di persone, in un clima di festa che ha contagiato anche i turisti in città per le cure termali. “In piazza Carmignoto - commenta l’assessore agli Eventi Turistici Laura Zanotto - abbiamo respirato davvero un bel modo di stare insieme divertendosi , per questo, in accordo con gli uffici comunali e con gli organizzatori dell’evento abbiamo deciso che nel 2020 l’European Gospel Festival si terrà ancora a Montegrotto Terme e sarà il nostro evento in occasione della festa della musica. Le date saranno 19 - 20 e 21 giugno con la serata finale in occasione del Solstizio d’estate”. Il contest corale è stato vinto dal BruCo Gospel Choir ; proprio per il bellissimo clima di scambio che si è creato, i vincitori hanno deciso di dividere il premio di tre mila euro con gli altri partecipanti: Loxton Mitchell (Grenada, Caraibi),), Coro Gospel Ponte de Sor (Portogallo), Roma Gospel Voices (Italia), BeeGesus (Slovenia). I cantanti che da giovedì a domenica si sono esibiti sul palco di piazza Carmignoto e Primo Maggio sono stati oltre 200. La prima edizione del “European Gospel Festival” è stata organizzata dall'Associazione 2100% Gospel2 in collaborazione con il Comune di Montegrotto Terme.