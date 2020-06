Tutti i nuovi appuntamenti con le visite guidate gratuite #DaiColliallAdige

Domenica 28 giugno ripartiranno le visite guidate gratuite del progetto #daiColliall’Adige e il primo tour di questo nuovo ciclo sarà dedicato a Vo’ con una ciclo-escursione lungo l’anello ciclabile che contorna l’area collinare: un segnale di speranza e ripartenza, un’occasione importante per tornare tutti insieme a vivere questo splendido paese e il suo territorio.

“Bike and Wild”

Gli altri quattro appuntamenti domenicali per il mese di luglio con i tour “Bike and Wild” saranno il 5 “In bici tra Ville venete e Abbazie”, una cicloescursione alla scoperta di alcune splendide architetture del territorio tra cui Villa Vescovi e l’Abbazia di Praglia, il 12 luglio “Bike tour tra piccoli santuari e grande devozione”, un itinerario che toccherà alcuni importanti luoghi di devozione popolare della Bassa Padovana come il Santuario della Madonna del Tresto a Ospedaletto Euganeo, la Ciesazza a Ponso e l’Abbazia di Santa Maria delle Carceri, il 19 luglio “Fra argini, golene e Ville della Bassa Padovana”, cicloescursone tra i comuni di Villa Estense, Granze e Vescovana, il 26 “Tra mura, castelli e borghi euganei su due ruote” da Battaglia Terme e arrivo a Lispida.

“Passaggi rurali”

Sono, invece, otto i tour del ciclo “Passaggi rurali” in programma per luglio. Partiremo venerdì 3 con una visita guidata al tramonto nello splendido borgo medievale di Montagnana dedicata alla maestosa cinta muraria che ancora oggi accoglie il visitatore in tutta la sua imponenza, mentre sabato 4 ci sposteremo sui colli Euganei a Teolo per percorrere il sentiero che si snoda attorno all’Abbazia di Praglia. Il fine settimana successivo, appuntamento al tramonto venerdì 10 ad Arquà Petrarca dove una piacevole passeggiata ci condurrà dal borgo fino al pianoro del Mottolone, e sabato 11 vi proponiamo un tuffo nell’arte e nella storia con la visita alla cinquecentesca Villa Ca’ Conti Rusconi Camerini nel comune di Granze.

“Trekking al tramonto al Monte Lozzo” e “Salita al Monastero degli Olivetani”

“Trekking al tramonto al Monte Lozzo” una facile passeggiata sul far della sera alla scoperta del bosco del Monte Lozzo è, invece, il tour in programma venerdì 17 luglio, e restiamo sui Colli anche il giorno successivo, sabato 18, per l’itinerario panoramico “Salita al Monastero degli Olivetani”.

Il sentiero del Monte Fasolo e lungo le creste del monte Gemola

Venerdì 24 terzo appuntamento del mese con i tour al tramonto: questa volta a Cinto Euganeo per seguire il sentiero del Monte Fasolo. Sabato 25, infine, chiudiamo il mese con la visita “Lungo le creste del monte Gemola” che ci condurrà dal caratteristico borgo di Cornoleda a Villa Beatrice.

