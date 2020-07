Meraviglie al tramonto: tornano gli appuntamenti estivi al castello del Catajo

Ritornano gli eventi serali estivi al Castello del Catajo, con un programma di tre mesi nel segno della bellezza, della rigenerazione e dello svago in totale sicurezza. Un’ opportunità lunga tutta l’estate per non rinunciare al divertimento, alla natura e alla scoperta di una delle dimore storiche più importanti d’Italia.

Eventi

Molte saranno le occasioni per conoscere sotto diversi punti di vista la dimora euganea, tra incontri con l’astronomo, caccie al tesoro per adulti e bambini, aperitivi e visite a parti del castello non sempre aperte.

Sicurezza

Gli ampi spazi del parco del castello consentiranno aperitivi che garantiscono il distanziamento senza rinunciare al jazz dal vivo e alle golosità enogastronomiche. Le visite all’interno sono state interamente ripensate in modo innovativo con l’ausilio del proprio smartphone per garantire la sicurezza senza assembramenti. Le attività interattive saranno supportate dalla tecnologia per poter affrontare caccie al tesoro e percorsi per bambini. Un nuovo modo di vivere e scoprire il castello, sicuro ma sempre appassionante e divertente.

La chiesetta degli imperatori, apertura straordinaria con le luci della sera

Opportunità esclusiva per visitare la Cappella Gentilizia del Castello del Catajo con il fascino della sera. Un’occasione unica per vedere un raro gioiello del neogotico solitamente chiuso al pubblico. Costruita nel 1838 per la visita degli Imperatori D'Austria è una delle più bizzarre costruzioni dell’800 italiano, fatta di legno colorato, dorature e cieli stellati. Nella stessa serata sarà aperta anche la terrazza ducale con lo splendido panorama sul castello e il parco illuminato.

Per una visita in totale sicurezza gli ingressi saranno contingentati. Il percorso si svolgerà in autonomia con spiegazione audioguidata attraverso QRcode sul proprio smartphone. Per questo è richiesto a tutti i visitatori di utilizzare degli auricolari durante la visita. È possibile portare i propri da casa o acquistarli in biglietteria.

Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-apertura-straordinaria-chiesetta-degli-imperatori-con-le-luci-della-sera-111955977342

Biglietti:

Adulti 13 euro

Bambini fino a 12 anni 7 euro

Bambini fino a 5 anni ingresso gratuito.

Yoga e stretching dei meridiani

rigenerarsi nel parco del castello



Respirare all’aria aperta praticando Yoga immersi nell’affascinante storia e natura del castello sarà un’esperienza meravigliosa. L’energia degli alberi secolari andrà ad aggiungere beneficio allo stretching dei meridiani migliorando il fluire del benessere psicofisico di corpo, mente e spirito. La pratica sarà condotta dalle maestre yoga Mery e Olga di Do-In.

Programma:

Ore 10 - ritrovo all'entrata del Castello. I partecipanti verranno accompagnati da Mery e Olga nel giardino.

Ore 10.15 - inizio della pratica nel parco (durata: circa 1h)

Ore 11.30 - visita in autonomia del Castello del Catajo (durata: circa 1h)

Cosa portare con sé per la pratica: Un tappetino ed una borraccia d'acqua. Per chi vorrà fermarsi dopo la lezione, pranzo a sacco da poter consumare in relax sotto la maestosità degli alberi secolari.

Cosa portare con sé per la visita: il proprio smartphone ben carico ed un paio di auricolari per l'ascolto dell'audioguida.

Attività con posti limitati. Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-yoga-e-stretching-dei-meridiani-rigenerarsi-nel-parco-del-castello-111960962252

Quota di partecipazione: 15 euro (comprensivi di pratica yoga, visita al castello e al parco)

Serprino week end - Aperitivo nel parco a suon di jazz

Jazz dal vivo, serprino euganeo, Street food artigianale.

E’ nuovamente possibile fare aperitivo in sicurezza nei grandi spazi del Giardino delle Delizie. Un’ occasione per sdraiarsi sull’erba del parco ascoltando jazz dal vivo, visitare il castello con le luci del tramonto e con un primo assaggio eno-gastronomico compreso nel prezzo!

I Colli Euganei dedicano un week end ad uno dei suoi vini più celebri, il serprino, che sarà possibile degustare nella serata assieme ad altre golosità. Sarà presente il food truck Brambù, con i suoi sfiziosi prodotti locali di alta qualità e Mami Gelato al Volo, eccellenza dell’artigianalità padovana. L’intera serata sarà accompagnata dal jazz dal vivo dei talentuosi Hammon Bros.

Biglietto comprensivo di: ingresso al castello e al parco, visita serale agli affascinanti saloni affrescati del piano nobile, musica dal vivo.

Aperitivo con già incluso:

1 bicchiere di serprino,

1 porzione prodotti artigianali con salame al coltello di Casa Cason, Pecorino "Croccolo" di De’ Magi e grissini artigianali,

1 sorbetto al serprino e sambuco

Altre consumazioni di bevande, specialità gastronomiche e gelato sono facoltative e acquistabili direttamente sul posto.

Prenotazione obbligatoria effettuabile gratuitamente a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-serprino-week-end-aperitivo-nel-parco-a-suon-di-jazz-111967389476

Quota di partecipazione: 16 euro a persona.

È consigliato portarsi una stuoia o un telo da usare per stendersi in libertà sul prato, e un paio di auricolari per ascoltare l’audioguida durante la visita del Piano Nobile.

In caso di pioggia l'evento è annullato.

Caccia al tesoro per adulti. Il mistero di Lucrezia Obizzi

Cosa è accaduto a Lucrezia Obizzi? E’ vera la leggenda del suo fantasma? Il più famoso caso di cronaca nera del ‘600 veneto ha tanti sospettati e le vicende storiche non sono ancora chiare. Vuoi cercare di conoscere il caso della marchesa padovana in una “caccia al tesoro” per adulti?

Pensata per un percorso in totale sicurezza dove potrai raccogliere tutti gli indizi con il tuo smartphone attraverso QRcode e scoprire le vicende che hanno portato all’assassinio della nobildonna visitando al tempo stesso saloni affrescati e il parco storico.

Prenotazione obbligatoria, effettuabile gratuitamente a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-caccia-al-tesoro-per-adulti-il-mistero-di-lucrezia-obizzi-111974366344

Biglietti: 13 euro a persona

La luna, le stelle e il cosmo al tempo degli Obizzi

Appuntamento con l’astronomo

Soffermarsi a guardare il cielo dal terrazzo di un grande castello durante una serata estiva evoca emozioni, suggestioni, fantasie. Viene voglia di tornare indietro nel tempo, di diventare marchesi e nobildonne e ammirare lo stesso cielo, dal medesimo terrazzo con i sentimenti e le conoscenze di un'epoca ormai lontana. Di cosa è fatta la Luna? Cosa sono le stelle e quanto è grande l'universo? Esistono altri mondi? Come risponderebbero Pio Enea e sua moglie Lucrezia? Quanto era diverso il loro cielo da quello che osserviamo oggi, dagli stessi luoghi?

Scopriremo assieme ad un astronomo il cielo estivo osservandolo direttamente e viaggiando con la fantasia in un'epoca in cui si cominciava davvero a scoprirlo. Al termine dell’attività sarà possibile visitare in sicurezza ed in autonomia i saloni affrescati del piano nobile con percorso audioguidato attraverso QRcode direttamente sul proprio smartphone.

Per evitare assembramenti sono previsti due turni, in partenza alle 21.15 ed alle ore 22.15.

Data la limitata disponibilità di posti, la partecipazione è solo su prenotazione, effettuabile a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-appuntamento-con-lastronomo-le-stelle-ed-il-cosmo-al-tempo-degli-obizzi-111986187702

Biglietti:

Adulti: 13 euro

Bambini fino ai 12 anni: 7 euro

La chiesetta degli imperatori, apertura straordinaria con le luci della sera

Opportunità esclusiva per visitare la Cappella Gentilizia del Castello del Catajo con il fascino della sera. Un’occasione unica per vedere un raro gioiello del neogotico solitamente chiuso al pubblico. Costruita nel 1838 per la visita degli Imperatori D'Austria è una delle più bizzarre costruzioni dell’800 italiano, fatta di legno colorato, dorature e cieli stellati. Nella stessa serata sarà aperta anche la terrazza ducale con lo splendido panorama sul castello e il parco illuminato. Per una visita in totale sicurezza il percorso si svolgerà in autonomia con spiegazione audioguidata attraverso QRcode sul proprio telefono.

Per una visita in totale sicurezza gli ingressi saranno contingentati. Il percorso si svolgerà in autonomia con spiegazione audioguidata attraverso QRcode sul proprio smartphone. Per questo è richiesto a tutti i visitatori di utilizzare degli auricolari durante la visita. È possibile portare i propri da casa o acquistarli in biglietteria.

Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-apertura-straordinaria-chiesetta-degli-imperatori-con-le-luci-della-sera-111955977342

Biglietti:

Adulti 13 euro

Bambini fino a 12 anni 7 euro

Bambini fino a 5 anni ingresso gratuito

Il castello in barca a remi al tramonto

Due sabato per avere la possibilità di visitare il castello e di ripercorre il Canale Battaglia al tramonto, con suggestive imbarcazioni condotte con voga alla veneta dagli esperti barcaioli dello storico Circolo Remiero El Bisato e con spiegazione guidata. Un modo esclusivo per conoscere la gloriosa e dimenticata storia dell’antica via fluviale, usata nei secoli passati per raggiungere il castello e tutte le principali mete del Veneto, per riprovare la meraviglia di approdare al castello arrivando dall’acqua. In collaborazione con Viaggiare Curiosi turismo sostenibile.

Su prenotazione a questo link: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/il-castello-in-barca-a-remi-al-tramonto/

euro 25 adulto

euro 15 bambino 6-12 anni

gratuito bambino 0-5 anni

tariffa famiglia

2 adulti + 1 bambino = euro 60 (invece che euro 65)

2 adulti + 2 bambini = euro 70 (invece che euro 80)

incluso ingresso castello e barca con vogatori e guida.

L'escursione in barca rispetta tutte le norme contro la diffusione COVID-19, 5-6 pax per barca (invece di 10), uso obbligatorio della mascherina a bordo (con eccezione dei nuclei familiari), igienizzante per le mani prima dell'imbarco.

Aperitivo nel parco a suon di jazz – Street food e olio euganeo

Cibo di strada, olio evo e bossa nova dal vivo

Ultimo appuntamento per fare aperitivo in sicurezza nei grandi spazi del Giardino delle Delizie. Un’ occasione per sdraiarsi sull'erba del parco ascoltando jazz dal vivo, visitare il castello con le luci del tramonto e con un primo assaggio eno-gastronomico compreso nel prezzo!

Venerdì 21 agosto 2020 a partire dalle ore 18.30 nel parco del Castello del Catajo sarà presente il food truck Languorino, con i suoi sfiziosi prodotti locali di alta qualità e il pregiato olio extra vergine di oliva di Arquà Petrarca del Frantoio Evo del Borgo da degustare. L’intera serata sarà accompagnata dal sound di Nova Decò, con le avvolgenti sonorità bossa nova e jazz swing.

Biglietto comprensivo di: ingresso al castello e al parco, visita serale agli affascinanti saloni affrescati del Piano Nobile, musica dal vivo

Aperitivo con già incluso 1 bicchiere di prosecco, 2 paninetti con impasto di zucca o barbabietola e noci farciti con crema di ceci e pomodori confit e soppressa e cipolla caramellata, 1 degustazione di prodotti del frantoio Evo del Borgo

Altre consumazioni di bevande, specialità gastronomiche e gelato sono facoltative e acquistabili direttamente sul posto.

Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperitivo-nel-parco-a-suon-di-bossa-nova-111990181648

Quota di partecipazione: 16 euro a persona.

È consigliato portarsi una stuoia o un telo da usare per stendersi in libertà nel prato. Per effettuare la visita del Castello, portare il proprio smartphone ben carico e un paio di auricolari per l'ascolto dell'audioguida.

In caso di pioggia l'evento è annullato.

Il castello in barca a remi al tramonto

Due sabato per avere la possibilità di visitare il castello e di ripercorre il Canale Battaglia al tramonto, con suggestive imbarcazioni condotte con voga alla veneta dagli esperti barcaioli dello storico Circolo Remiero El Bisato e con spiegazione guidata. Un modo esclusivo per conoscere la gloriosa e dimenticata storia dell’antica via fluviale, usata nei secoli passati per raggiungere il castello e tutte le principali mete del Veneto, per riprovare la meraviglia di approdare al castello arrivando dall’acqua. In collaborazione con Viaggiare Curiosi turismo sostenibile.

Su prenotazione a questo link : https://www.viaggiarecuriosi.com/it/il-castello-in-barca-a-remi-al-tramonto/

euro 25 adulto

euro 15 bambino 6-12 anni

gratuito bambino 0-5 anni

tariffa famiglia

2 adulti + 1 bambino = euro 60 (invece che euro 65)

2 adulti + 2 bambini = euro 70 (invece che euro 80)

incluso ingresso castello e barca con vogatori e guida.

L'escursione in barca rispetta tutte le norme contro la diffusione COVID-19, 5-6 pax per barca (invece di 10), uso obbligatorio della mascherina a bordo (con eccezione dei nuclei familiari), igienizzante per le mani prima dell'imbarco.

Un castello per bambini e famiglie. Caccia al tesoro serale

Speciale appuntamento serale dedicato a bambini e famiglie per scoprire il Catajo in modo alternativo, alla scoperta dei dettagli più curiosi in tutta sicurezza e a misura di bambino! La caccia al tesoro è il pretesto giocoso per conoscere storia e aneddoti del castello, in un percorso a tappe tra saloni affrescati e giardini illuminati alla ricerca di una soluzione finale… con una piccola dolce sorpresa.



Ogni gruppo familiare potrà affrontare le varie tappe del percorso in autonomia, con l’ausilio dei propri smartphone attraverso la lettura dei codici QR.

Attività indicata per bambini dai 6 anni in su.

Su prenotazione a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-castello-per-bambini-e-famiglie-caccia-al-tesoro-serale-111992402290

Biglietti:

Bambini fino a 12 anni: 7 euro

Adulti: 9 euro

Dalla luna al settimo cielo – Appuntamento con l’astronomo al castello

Quando si avvicina il plenilunio, la Luna sembra voler prendere tutta la scena. È l'oggetto celeste a noi più vicino e lo prenderemo come punto di partenza per arrivare...al settimo cielo. Ma cosa significa? Cos'è e dove dobbiamo guardare? E cosa c'è ancora più in là? Quanto lontano possiamo arrivare con i soli nostri occhi? In compagnia di un’astronoma cercheremo di rispondere a tutte queste domande. Dalla Luna, passando per i pianeti, arriveremo alle stelle e oltre, orientandoci fra costellazioni, usando piccoli trucchi, ascoltando storie recenti o molto antiche, fra i giardini e il terrazzo del Castello del Catajo.

Al termine dell’attività sarà possibile visitare in sicurezza ed in autonomia i saloni affrescati del piano nobile con percorso audioguidato attraverso QRcode direttamente sul proprio smartphone.

Per evitare assembramenti sono previsti due turni, in partenza alle 21.15 ed alle ore 22.15.

Data la limitata disponibilità di posti, la partecipazione è solo su prenotazione, a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-appuntamento-con-lastronomo-dalla-luna-al-settimo-cielo-112075942160

Biglietti:

Adulti 13 euro

Bambini fino a 12 anni: 7 euro

Bagno di gong al castello – Rigenerarsi nella natura

Speciale Bagno di Gong con Gong Planetari, Tamburi Sciamanici, Strumenti Ancestrali, per una immersione nella pace rigenerante e nel benessere sull’erba dello storico Parco delle Delizie del castello. Una occasione unica per vivere il castello in un diverso modo e con un diverso spirito.

L’evento sarà condotto dai Gong Master Davide Betteto, Anna Salmaso e Patrizia Mimmi di Armonia dell’Essere. In caso di maltempo l’evento si terrà la domenica seguente, 13 settembre.

Si consiglia abbigliamento comodo, un materassino, una coperta ed un cuscino, per la visita del castello portare il proprio smartphone con batteria carica ed un paio di auricolari.

Su prenotazione allo 049/2321856 – Davide 347/4102403

Quota di partecipazione: 25 euro comprensivo di accesso e visita al castello.

In the middle of the labirynth

"Ogni labirinto ha un centro sacro, dove risiede il mistero ineffabile..."

Un percorso tra architetture, visione e capricci nella pittura di Michele Costi. Le sue opere oniriche e visionarie traggono ispirazione dalle atmosfere del mondo classico e del ‘700 veneziano ma con un linguaggio contemporaneo e una tavolozza di colori che risente della sua vita passata tra il Veneto e Berlino. Fino al 15 novembre.

Inaugurazione mostra ore 17 alla presenza dell’artista

Partecipazione: la partecipazione non prevede costi aggiuntivi al regolare biglietto.

La moda del ‘700 nel parco del castello

Appuntamento con appassionati in costume per rivivere antiche atmosfere.

Il settecento sbarca nei giardini del Catajo con gli appassionati di Esprit Libre che con i loro vestiti sontuosi animeranno il giardino regalando scorci di antiche atmosfere, per calarsi nelle suggestioni del XVIII secolo epoca d’oro del castello e della moda. Per l’occasione la visita ai saloni interni si concentrerà anche sulle figure storiche delle dame che nei secoli l’hanno abitato, abbellito e goduto.

Orari: I figuranti saranno presenti dalle 12 alle 18.30 circa, ma Castello sarà aperto e visitabile dalle 10 alle 19 con orario continuato per cui sarà possibile passeggiare nel parco prima e/o dopo la visita dei saloni interni.

Partecipazione: la partecipazione non prevede costi aggiuntivi al regolare biglietto.

Prenotazione: necessaria al fine di dilazionare gli ingressi per prevenire assembramenti. Si effettua gratuitamente a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-moda-del-700-nel-parco-del-castello-112077595104