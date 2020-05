FAI “I Luoghi del Cuore” da non dimenticare a Padova e provincia: ecco come votare

Al via quindi la decima edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi nazionali da non dimenticare. Come in ogni edizione, ogni cittadino può candidare il proprio luogo del cuore, votarlo, e farlo votare, con il supporto del FAI locale.

I luoghi di Padova e provincia

Molto sono i luoghi di Padova e provincia presenti nella lista: l'Orto Botanico, la Certosa di Vigodarzere, Villa dei Vescovi, la città di Montagnana, l'Oratorio dei Colombini, il Parco della Palude di Onara, il Museo della Navigazione Fluviale a Battaglia Terme, e numerosi altri: sono un'ottantina quegli edifici, aree aperte, complessi religiosi, ambiti naturalistici, che nel corso dei vari censimenti sono stati inseriti nella lista: da piccoli oratori e chiesette sparse nel territorio, fino al Prato della Valle.

Il consiglio della delegazione di Padova

In particolare quest'anno la delegazione di Padova, sollecitata da Comitati locali che si sono organizzati proprio per promuovere un sito a loro particolarmente caro, vuole concentrare l'attenzione su cinque siti in particolare: il Santuario del Noce a Camposampiero; il Parco della Palude di Onara a Tombolo, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, l'Oratorio della Beata Vergine Annunciata (o della Santissima Annunciata) nel borgo di Pontemanco, la Certosa di Vigodarzere.

Lo scopo

La raccolta di voti anticipa la possibile partecipazione ad un bando che, con il supporto di Intesa San Paolo, mette a disposizione co-finanziamenti mirati alla realizzazione di progetti per il recupero e/o valorizzazione dei luoghi che abbiano raggiunto non meno di 2mila voti. L'attenzione della Delegazione padovana si concentra pertanto al momento su questi cinque luoghi, dato l'impulso pervenuto dai Comitati locali e l'esistenza di un progetto di recupero o valorizzazione già esistente. È chiaro che la Delegazione resta aperta e disponibile a supportare altri siti, qualora ci fossero le condizioni sopra descritte.

Informazioni

Come si vota?

Data la situazione sanitaria attuale il voto in questa edizione verrà dato principalmente online: una semplice registrazione on line su MyFAI (al momento stesso del voto) del nominativo permette di accedere successivamente al voto con un semplice clic, senza necessità di accedere al proprio profilo ogni volta che si desidera votare.

Come decido quale luogo votare?

Per ogni luogo è disponibile una scheda che raccoglie informazioni, fotografie e riferimenti del Comitato che promuove un determinato luogo.

Quanti luoghi e voti si possono dare?

Si possono votare più luoghi, non c'è un limite al numero di voti che si possono dare. Ma per ogni sito si può votare una volta sola. Posso quindi votare anche tutti i luoghi padovani, se lo desidero. Ma, come appena detto, si può dare 1 voto per sito.

Quando si vota?

Da oggi fino a metà dicembre

Dove si vota?

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo?search=padova

Per i cinque luoghi:

Santuario del Noce, a Camposampiero

https://www.fondoambiente.it/luoghi/santuario-del-noce?ldc

Museo della Navigazione Fluviale, a Battaglia Terme

https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-della-navigazione-fluviale?ldc

Parco Palude di Onara, a Tombolo

https://www.fondoambiente.it/luoghi/parco-palude-di-onara-8758?ldc

Oratorio della Beata Vergine Annunciata (o della Santissima Annunciata), a Pontemanco

https://www.fondoambiente.it/luoghi/oratorio-della-beata-vergine-annunciata-di-pontemanco-106461?ldc

Certosa di Vigodarzere

https://www.fondoambiente.it/luoghi/certosa-di-vigodarzere?ldc



