Famiglie a teatro, tutti gli eventi in programma al teatro ai Colli

Il Teatro ai Colli di via Monte Lozzo arricchisce la sua stagione con quattro appuntamenti dedicati ai bambini con Famiglie a Teatro 2019. Il direttore artistico Gioele Peccenini ha scelto storie conosciute e amate, che rispolverano sentimenti come amicizia e bontà d’animo.

Si parte domenica 20 gennaio con “Pinocchio, un naso tutto da scoprire”, ispirato all’amato racconto di Collodi, e riletto dalla compagnia Teatro Fuori Rotta guidata dalla regia di Tommaso Franchin, la rassegna Famiglie a teatro 2019. La voglia di scoprire è il motore che spinge ogni bambino a conoscere il mondo. Pinocchio, guidato dalla stessa curiosità, vuole mettere il naso dappertutto, con l’ingenuità e la vulnerabilità di un bambino. In ogni situazione fa la scelta sbagliata, che l’abbia soppesata poco o a lungo. Ma si innamora anche di qualsiasi progetto e a ogni caduta si rialza sempre con la stessa energia, pronto e reattivo. Curioso di tutto, verso tutti ben disposto, non concepisce il tradimento, anche se poi lo mette in atto senza saperlo. Pigro, testardo e un po’ permaloso, Pinocchio si fa prendere per il naso da tutti. Ma finché c’è amore c’è speranza, anche per un burattino di legno come lui.

Il 17 febbraio Fondazione Aida e Febo Teatro propongono la loro versione de Il Mago di Oz, ispirato al celebre romanzo firmato da L. Frank Baum nel 1900. Dorothy, la bambina che vive con gli zii in una fattoria, viene scaraventata da un ciclone improvviso nel villaggio dei Succhialimoni, dove incontra nuovi amici lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone Vigliacco. Stessa co-produzione per l’appuntamento del 24 marzo con Il Libro della Giungla, mentre il 14 aprile si chiude con Amici Diversi di Teatro Libero Palermo, che raccontano la storia di un gatto nero e una topolina vagabonda.

Costi

Ingresso unico 5 euro

Informazioni

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo – Padova)

Inizio spettacoli: ore 16.30

Info e prenotazioni: 049 8900599 327 7661425

email teatroaicolli@gmail.com

Info web

https://www.teatroaicolli.it/famiglie-a-teatro/stagioni-teatrali/famiglie-a-teatro/blog