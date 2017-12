Family Play - Una casa a pois, laboratorio teatrale per bambini e famiglie al Teatro Verdi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Family Play® Una casa a pois è un laboratorio di teatro e movimento creativo per famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni.

Sei incontri da gennaio ad aprile a cadenza quindicinale, in programma il sabato alle ore 16 (90 minuti):

20 gennaio

3 e 17 febbraio

3 e 17 marzo

7 aprile

conducono Bhakti Valentina Fornetti e Pravas Guido Feruglio

con l'associazione Playy/la Via dell’Arte

Family Play nasce dal desiderio di offrire a genitori e figli un tempo creativo da trascorre insieme in uno spazio teatrale, luogo del “to play” per eccellenza: un luogo amico, vicino e familiare da vivere in modo rilassato e gioioso.

Incontro dopo incontro, con le chiavi del teatro e della danza creativa si apriranno le porte di questa casa bizzarra e speciale, una casa a pois, dove le regole della quotidianità e delle consuete abitudini vengono infrante per entrare nel tempo dello stupore e nelle stanze della meraviglia. Una casa dove lasciarsi andare alla leggerezza del gioco per vivere insieme ai figli divertenti e sorprendenti momenti di conoscenza reciproca.

COSTI

nucleo familiare di 1 bambino/a + 1 adulto: 130 euro

nucleo familiare fino a 4 partecipanti: 150 euro

INFORMAZIONI

049.8777011

prenotazioni.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

