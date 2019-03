“Femminilità”, tre mesi di iniziative ad Este per la giornata internazionale dalle donne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

In occasione della Giornata Internazionale dalle Donne, il Comune di Este ripropone, in collaborazione con associazioni culturali e sociali, imprese e istituzioni culturali, compagnie teatrali e il Museo Nazionale Atestino, un programma di ben 28 appuntamenti per celebrare le donne. Femminilità, questo il nome del calendario, è giunto quest’anno alla sua terza edizione.

«Femminilità vuole essere la celebrazione del coraggio, della tenacia e dell’unicità delle donne – afferma il Sindaco Roberta Gallana -. Purtroppo, ancora oggi, i retaggi culturali e i condizionamenti sociali creano disparità tra uomini e donne, che spesso sfocia nella violenza. In molti ambiti, la strada verso un pieno riconoscimento di rispetto e pari dignità è ancora lunga da percorrere. Il nostro obiettivo è quello di mettere in luce la figura femminile e la sua bellezza in diversi ambiti culturali e sociali, per aiutarci a comprendere quanto la nostra umanità sia da valorizzare e rispettare.»

La Giornata Internazionale della Donna è dedicata al riconoscimento dei diritti e del ruolo delle donne in economia, politica, società civile, andando contro le discriminazioni e le violenze di cui il mondo femminile è vittima, ancora oggi.

Il ricco cartellone di eventi in programma, finalizzato a mettere in risalto la figura femminile dall’antichità ad oggi, si divide in tre filoni: ieri, oggi e domani. Nel primo caso, si guarda al passato, enfatizzando la vita e le opere di alcune donne che hanno fatto la storia.

Nella sezione oggi, rivolta all’attualità, si spazia dal teatro al cinema, passando per l’arte e per gli incontri con donne che, grazie alla loro storia e alla loro esperienza di vita, possono essere un esempio positivo per le generazioni.

Domani, invece, rivolge uno sguardo speranzoso al futuro e ai più giovani: neonati, bambine e ragazze sono i principali destinatari degli eventi in programma.

I 28 appuntamenti di questa edizione di Femminilità celebrano quindi le donne nella storia, nell’arte, nel cinema e nel teatro e puntano a valorizzare le donne di oggi e di domani. Tra gli enti e le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del calendario, è doveroso segnalare il Museo Nazionale,l’associazione culturale “Villa Dolfin Boldù”, l’Associazione Pulcino, che si occupa del sostegno alle famiglie dei nati prematuri, il Centro Veneto Progetti donna, l’Associazione Riprogettare la Vita. Numerose sono anche le compagnie teatrali, gli artisti e alcune donne di rilievo nel lavoro, nello sport e nella vita, che proporranno spettacoli, mostre e incontri dedicati a valorizzare l’universo femminile.

«La pluralità di forme espressive con cui abbiamo voluto celebrare i tanti volti della femminilità, ci permette di evidenziare quanto ogni donna possa essere diversa e, per questo, unica. - conclude l’assessore alle Politiche Sociali, LuciaMulato – Ci tengo a ringraziare tutte le associazioni culturali, le compagnie teatrali, le imprese e le istituzioni, il Museo Atestino e tutti coloro che hanno collaborato alla stesura del programma, per questa offerta culturale che evidenzia modelli positivi di femminilità. L’invito a partecipare agli eventi in programma è rivolto a tutti, donne e uomini: vi aspettiamo numerosi!»