Nel segno della Luna: torna la tradizionale festa di Ferragosto in Prato della Valle

Grandi ospiti musicali e suggestioni di luci e fuochi per ricordare lo sbarco sulla Luna: il tradizionale appuntamento con la Festa di Ferragosto in Prato della Valle, la sera di giovedì 15 agosto, sarà dedicato al 50esimo anniversario di una delle grandi imprese dell’umanità, cui sarà dedicato lo show di Parente Fireworks.

"Big Bang Company"

Nell’evento, organizzata da Radio Company in collaborazione con il Comune di Padova, come sempre il centro dell’attenzione sarà il grande palco allestito in Prato della Valle (lobo di Santa Giustina), dove le esibizioni dal vivo dei grandi ospiti del "Big Bang Company" si alterneranno all’animazione dei dj di Radio Company. A partire dalle 21 inizierà l’intrattenimento musicale di “Big Bang Company”. Sul palco si esibiranno Biondo, star di “Amici” (tra i suoi successi “Dejavù” e “Quattro Mura”), Emma Muscat, che incanterà il pubblico con la sua splendida voce e che ha collaborato con Biondo nel singolo “Avec Moi”, Mr. Rain, noti i suoi singoli “Ipernova” e “La Somma”, Martina Attili, resa famosa da X-Factor e dal singolo “Cherofobia”, Zoe, con il suo singolo “C’est la vie”, Majuri, con il tormentone dell’estate “Festivalbar” e Alvis, tra i protagonisti di “Amici” con il singolo “Mala Noche”. Spazio anche a giovani artisti emergenti, tra cui Blonde Brothers, Tommaso Cesana, Greta, Furia e Alberto Rivolta.

Spettacolo pirotecnico

Alle 23.30, come sempre, spazio allo spettacolo piromusicale che incanterà Padova, con il naso all’insù tra luci, colori, musica ed emozioni. Protagonista indiscusso dello spettacolo piromusicale firmato Parente Fireworks sarà l’Isola Memmia, al fine di rendere ancora più suggestivo questo scenario già così naturalmente affascinante. Venti minuti di grande emozione grazie ad un maestoso fronte di 460 metri, che permetterà una vista a 360 gradi e creerà un muro fitto di effetti in grado di unire poesia e potenza, colori e musica, velocità ed eleganza. In occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna, lo spettacolo pirotecnico dell’edizione 2019 sarà un inno alla luna, al cielo, allo spazio e alle grandi aspirazioni dell’uomo. "Un passo, sognando la Luna" vuole essere infatti un inno ai sognatori e alla loro tenace ed instancabile voglia di raggiungere orizzonti sempre nuovi. Un passo, anche piccolo, segna sempre l'avvio di percorsi spesso stravolgenti, percorsi capaci di cambiare radicalmente prospettive e confini. Un passo, quello di Neil Armstrong, immaginato e sognato mille volte. Un passo che ha cambiato per sempre il nostro guardare all'infinito. Un viaggio a ritmo di musica per raccontare le mille sfaccettature di quella che sembrava essere solo un’utopia. “Un passo” è il racconto dell’impresa di un uomo che con i propri sogni cambiò per sempre il mondo, è il racconto della fragilità che accompagna da sempre i grandi sognatori, della forza che li anima, della paura che a volte li fa tentennare. “Un passo” è il racconto di chi nell'impossibile vede una possibilità. Un passo che ha cambiato per sempre il mondo. La sera di Ferragosto, un passo dopo l’altro, seguendo le orme di una grande impresa, gli spettatori saranno trasportati sulla luna. A Padova, l’obiettivo dello Staff della Parente Fireworks sarà quello di emozionare e stupire lo spettatore grazie ai suoi effetti e alla musica che accompagnerà lo spettacolo.

«Ci aspettiamo un grande afflusso»

Antonio Bressa, assessore agli eventi, sottolinea: «Anche quest’anno l’estate padovana si animerà con lo show di Ferragosto e il suo grande spettacolo piromusicale in Prato della Valle. È il nostro modo di celebrare insieme l’estate, stupendoci a ogni edizione con le novità dell’evento, quest’anno portate da giovani artisti di successo e da un racconto che sarà tutto dedicato all’emozione dello sbarco sulla Luna avvenuto 50 anni fa. Ci aspettiamo un grande afflusso e per questo siamo a lavoro con tutti gli organi preposti affinché l’organizzazione sia impeccabile e assicuri ai tanti cittadini e turisti presenti la piena godibilità di una serata che si preannuncia magica».

Chiusure stradali

In occasione della festa di Ferragosto, sono previste le chiusure di alcuni tratti di strada in zona Prato della Valle, dalle 19 di giovedì 15 agosto alle 2 di venerdì 16 agosto: a questo link trovate l'ordinanza completa.